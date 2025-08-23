Sporx 2022 FIBA EuroBasket
Büyük Britanya'nın galibiyeti gruptan çıkmalarına yetmedi!

Büyük Britanya'nın galibiyeti gruptan çıkmalarına yetmedi!

EuroBasket 2025'in A grubu maçında Büyük Britanya, Karadağ'ı 89-83 mağlup etti.

EuroBasket'te A grubu maçında Büyük Britanya ile Karadağ karşı karşıya geldi.

Nokia Arena'da oynanan mücadeleyi Büyük Britanya 89-83 kazandı.

Bu sonuçla puanını 6'ya çıkarıp aynı puanlı Karadağ'ın önünde 4. sırayı elde eden Britanya, yine de gruptan çıkamadı.

İsveç'in son maçında yenilmesi durumunda dahi 6 puana çıkacak olmasıyla, gruptan çıkan takımı aralarında oynanan mücadele belirleyecek.

İsveç Büyük Britanya maçını İsveç, 78-59'lik skorla kazandığı için son 16'ya kalan ekip İsveç olacak.

Karadağ'da Vucevic'in 31 sayı 11 ribaundluk muhteşem performansı mağlubiyete engel olamadı.

Büyük Britanya'da Myles Hesson 25, Akwasi Yeboah ise 23 sayı atarak galibiyette önemli rol oynadı.


 Reklam 
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Türkiye4400364269958
2Sırbistan4400344273718
3Portekiz5203315368-537
4Letonya530236135386
5Estonya5104352397-456
6Çek Cumhuriyeti5005307383-764
Son Dakika Haberleri
Büyük Britanya'nın galibiyeti gruptan çıkmalarına yetmedi!

Büyük Britanya'nın galibiyeti gruptan çıkmalarına yetmedi!

Portekiz adını son 16 turuna yazdırdı!

Portekiz adını son 16 turuna yazdırdı!

Yabusele'nin tarihi performansına takım arkadaşlarından övgü

Yabusele'nin tarihi performansına takım arkadaşlarından övgü

Wizards'ın genç yıldızı Sarr, sakatlık nedeniyle EuroBasket'e veda etti

Wizards'ın genç yıldızı Sarr, sakatlık nedeniyle EuroBasket'e veda etti

A Milli Basketbol Takımı'nın rakibi Sırbistan!

A Milli Basketbol Takımı'nın rakibi Sırbistan!
sporx.com web sitesinde yer alan tüm sayısal veriler, istatistikler ve tahminler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Köşe yazılarında yer alan içerik yazarların kendi görüşleri olup; ilgili konu hakkında sporx.com'un genel görüşünü yansıtmaz. Web sayfalarımızda yer alan bilgiler ve doğrulukları tarafımızca garanti edilmemekte olup, bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı sporx.com sorumlu tutulamaz.