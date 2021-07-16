Busenaz tarihe geçerek çeyrek finalde

Boksta Kadınlar 69 kiloda ringe çıkan Busenaz Sürmeneli, Polonyalı rakibini mağlup ederek çeyrek finale yükseldi ve olimpiyatlarda ringe çıkan ve galibiyet alan ilk Türk kadın boksör oldu.

Busenaz tarihe geçerek çeyrek finalde
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın dördüncü gününde dünya şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, çeyrek finale çıktı.

Kokugikan Arena'da gerçekleşen boks müsabakalarında Busenaz, 69 kiloda ringe çıkarak 39 yaşındaki Polonyalı Karolina Koszewska'yla karşılaştı.

Olimpiyatlarda ringe çıkan ilk kadın Türk boksör olan 23 yaşındaki sporcu, maça çok iyi başladı. İlk iki rauntta 5 hakemin de tam puanını alan Busenaz, son rauntta da üstünlüğünü korudu ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da takip ettiği müsabakadan sonra Busenaz'ı tebrik etti.

BUSENAZ'IN RAKİBİ UKRAYNALI LYSENKO

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boks branşında kadınlar 69 kiloda Busenaz Sürmeneli'nin rakibi Ukraynalı Anna Lysenko oldu.

Kokugikan Arena'da son 16 turunda Polonyalı Karolina Koszewska'ylı yenerek adını çeyrek finale yazdıran Busenaz, yarı finale çıkmak için Ukraynalı sporcuyla mücadele edecek.

Busenaz'ın çeyrek final müsabakası 30 Temmuz Cuma günü TSİ 06.03'te başlayacak.

Son Dakika Haberleri
Milli halterci Nuray Levent, oyunları 9. sırada tamamladı
Tokyo 2020'de boks maçında "kulağı ısırma" teşebbüsü
Defne Taçyıldız yarı finale yükseldi
Türkmenistan'a ilk olimpiyat madalyasını Polina Guryeva kazandırdı
Eda Erdem Dündar: "Türk kadınını dünyaya göstereceğiz"
Eyüp Gözgeç: "Busenaz çok iyi bir maç çıkardı"
Milli tekvandocu Nafia Kuş'un olimpiyat üzüntüsü
Milli tekvandocu Hakan Reçber, çiçeklerle karşılandı
Tokyo'da Alican Kaynar'dan iyi başlangıç
Tokyo 2020'de 27 Temmuz Salı Türk sporcuların programı
Sporx Anasayfasına Dön
Futbol
Spor Toto Süper Lig Spor Toto TFF 1.Lig TFF 2.Lig TFF 3.Lig İngiltere Premier Lig İspanya La Liga İtalya Serie A Almanya Bundesliga Fransa League 1
Basketbol
Türkiye Basketbol Ligi Kadınlar Basketbol Ligi NBA THY Euroleague Eurocup Dünya Basketbol Şampiyonası
Diğer
TV'de Bugün Puan Durumu Fikstür Sporx Espor Sporx TV Sporx Ekstra At Yarışı
SPORX
Bize Ulaşın Künye Kariyer Mobil Son Dakika Spor About Us Yasal Uyarı Çerez Politikaları Kurumsal
Uygulamalarımız
Apple Store Google Play