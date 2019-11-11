Buse Naz Çakıroğlu altın madalyaya gidiyor!

Kadınlar boks 51 kilo yarı finalinde Buse Naz Çakıroğlu, Tayvanlı rakibini yenerek olimpiyatlarda finale çıkan ilk Türk kadın boksör oldu.

Buse Naz Çakıroğlu altın madalyaya gidiyor!
Milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu, kadınlar 51 kiloda Tayvanlı rakibi Huang Hsiao-Wen'i yarı final mücadelesinde yenerek altın madalya mücadelesine hak kazandı.

Buse Naz Çakıroğlu, olimpiyat tarihinde final oynayan ilk Türk kadın boksör oldu.

"ÇOK İNANDIK! SON BİR ADIM"

Buse Naz Çakıroğlu, maç sonunda TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

İşte Buse Naz'ın sözleri:

"Çok inandık. Son bir adım.  İsteyeceğiz. Çok isteyeceğiz. 12 yıldır bir emek veriyorum ve son bir maç var. Bu zamana kadar gösterdiğim performansın tamamını finalde göstereceğim. İnşallah çok güzel bir maç çıkaracağım. Rakibim 54 kiloda dünya şampiyonu oldu, olimpiyat için 51'e düştü. Her rakibime farklı oynuyorum. Tek bir stille imkansız. O da plan kuruyor ama benim planım tuttu. Ali Koç'a çok teşekkür ediyorum. Sürekli irtibat halindeyiz. Herkes arka planda bize canla başla destek oluyor."

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