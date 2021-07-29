Bronz madalyalı Hatice Kübra İlgün, coşkuyla karşılandı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 57 kiloda bronz madalya kazanan milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, Bursa'da Türk bayraklarıyla karşılandı.



Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Büyükşehir Belediyesporlu milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, ellerinde Türk bayraklarıyla kendisini bekleyen genç sporcuların alkışlarıyla tarihi belediye binası önüne geldi.



Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, milli sporcuya çiçek takdim etti.



Hatice Kübra İlgün, burada yaptığı konuşmada, başkana Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndan madalya ile dönme sözü verdiğini belirterek şunları kaydetti:



"Altın madalyaya çok yakındım ama bazen işler istediğiniz gibi gitmiyor. Bunlardan ders çıkarmak gerekiyor. Ülkemin ve Bursa'nın bu madalyaya ihtiyacı vardı. Ülkeme, şehrime ve sevdiklerime bu başarıyı kazandırdığım için mutluyum. Desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş'a ve kulüp yöneticilerine teşekkür ediyorum. İnşallah 2024 Paris Olimpiyatları'nda altın madalyayı getiririm."



Aktaş da milli sporcuya, yönetmelikle daha önceden belirlenen para ödülü yerine daire hediye edeceklerini vurgulayarak, "Bu sonucu daha önceden tahmin ediyorduk. Hatice Kübra İlgün, olimpiyatlarda üçüncü olarak göğsümüzü kabarttı ve Bursa'ya bir ilki yaşattı. Bursa'da şu ana kadar hiçbir sporcu olimpiyatta derece elde etmemişti. İlgün'ü, hocalarımızı, kulüp yöneticilerini, ailesini yürekten kutluyorum." ifadesini kullandı.



