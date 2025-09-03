Bogdanovic'ten Türkiye'ye tebrik, FIBA ve NBA'den Þengün'e övgü

2025 Avrupa Basketbol Þampiyonasý (EuroBasket 2025) A Grubu 5. ve son maçýnda dün Sýrbistan'ý 95-90 yenen Türkiye için rakip takýmýn yýldýz oyuncu Bogdan Bogdanovic, Türkiye'yi tebrik ederek "yine görüþürüz." derken FIBA ve NBA , milli oyuncu Alperen Þengün'ü ön plana çýkardý.

Bogdanovic, ABD merkezli Instagram þirketinin sosyal medya platformu hesabýnda maçýn skorunu da gösteren görsel ile "Tebrikler Türkiye. Yine görüþürüz." ifadelerini paylaþtý. Türkiye ile Sýrbistan, turnuvada sonraki turlarý geçmesi durumunda finalde tekrar karþýlaþabilir.

Türkiye'nin de bulunduðu A Grubu'nda ilk 2 maçta forma giyen Bogdanovic, sakatlýðý nedeniyle turnuvanýn kalan bölümünde forma giyemeyecek.

Sýrbistan'ý yenerek 5'te 5 yapan A Milli Takým, A Grubu'nu lider tamamladý.

Türkiye, son 16 turunda B Grubu'nu 4. bitiren Ýsveç ile karþý karþýya gelecek.

Ýlk yenilgisini yaþayan Sýrbistan ise grupta ikinci basamakta yer aldý. Sýrbistan, son 16 turunda Finlandiya ile eþleþti.

FIBA'DAN "BEBEK JOKIC DEÐÝL. ONA 'BABA ÞENGÜN' DEYÝN." PAYLAÞIMI

FIBA EuroBasket, ABD merkezli X þirketinin sosyal medya platformunda hesabýnda "Bebek Jokic deðil. Ona 'Baba Þengün' deyin." ifadesini kullandý.

Milli oyuncunun NBA'de formasýný giydiði Houston Rockets da FIBA'nýn Þengün hakkýndaki paylaþýmýný kendi hesabýndan aktardý.

NBA'DEN "DURANT ÝLE ÞENGÜNLÜ ROCKETS'I HAYAL EDEBÝLÝYOR MUSUN?" MESAJI

NBA ise "Neredeyse "triple-double"lýk bir performans. 28 sayý, 13 ribaunt, 8 asist. Tebrikler Alperen Þengün. Durant ile Þengünlü Rockets'ý hayal edebiliyor musun?" mesajýný paylaþtý.

Rockets, geçen haziran ayýnda 15 kez All-Star seçilen Phoenix Suns'tan yýldýz oyuncu Kevin Durant'ý kadrosuna katmýþtý.