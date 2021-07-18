Berrettini, sakatlığı nedeniyle Tokyo'da yok

İtalyan tenisçi Matteo Berrettini Tokyo 2020'ye katılamayacak.

Berrettini, sakatlığı nedeniyle Tokyo'da yok
2021 Wimbledon Tenis Turnuvası'nın finalistlerden İtalyan Matteo Berrettini, sakatlığı nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılamayacağını duyurdu.

Berrettini, sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından yaptığı açıklamada, tek erkekler finalinde veda ettiği sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon sırasında sakatlandığını belirterek, "Dün gittiğim kontrolde, uyluk bölgemde yaşadığım sakatlığın devam ettiğini ve birkaç hafta daha kortlardan uzak kalacağımı öğrendim. 2020 Tokyo Olimpiyatları'ndan çekilme kararı aldım. İtalya'yı olimpiyatlarda temsil edemeyeceğim için büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum." ifadelerini kullandı.

Tek erkeklerde İsviçreli Roger Federer, İspanyol Rafae Nadal ve Büyük Britanyalı Daniel Evans, tek kadınlarda ABD'li Serena Williams, Rumen Simona Halep, Alman Angelique Kerber ve Büyük Britanyalı Johanna Konta, Tokyo 2020'ye katılamayacağını önceden duyurmuştu.

 

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