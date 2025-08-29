Belçika, İzlanda karşısında galibiyetle tanıştı

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) D grubu maçında İzlanda ve Belçika karşı karşıya geldi.



Spordek Arena'da oynanan mücadeleyi Belçika 71-64 kazandı.



Bu zaferle birlikte Belçika, Fransa mağlubiyetinin ardından ikinci maçında zaferle tanışmış oldu. İzlanda ise ikinci maçında da zafer elde edemedi.



D Grubundaki üçüncü maçında 31 Ağustos'ta İzlanda, Polonya karşısında parkeye çıkacak. Belçika ise yine aynı tarihte Slovenya ile mücadele edecek.



