Belçika, İzlanda karşısında galibiyetle tanıştı

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) D grubu maçında Belçika, İzlanda'yı 71-64 yendi.

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) D grubu maçında İzlanda ve Belçika karşı karşıya geldi.

Spordek Arena'da oynanan mücadeleyi Belçika 71-64 kazandı.

Bu zaferle birlikte Belçika, Fransa mağlubiyetinin ardından ikinci maçında zaferle tanışmış oldu. İzlanda ise ikinci maçında da zafer elde edemedi.

D Grubundaki üçüncü maçında 31 Ağustos'ta İzlanda, Polonya karşısında parkeye çıkacak. Belçika ise yine aynı tarihte Slovenya ile mücadele edecek.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Sırbistan2200178133454
2Estonya3102223245-224
3Türkiye2200185151344
4Portekiz210113113013
5Çek Cumhuriyeti3003203243-403
6Letonya2101145163-183
