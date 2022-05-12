Sporx 2022 FIBA EuroBasket
Belçika, İspanya'yı da devirdi: 83-73

Belçika, İspanya'yı da devirdi: 83-73

EuroBasket 2022 A Grubu'nda Belçika, İspanya'yı 83-73 mağlup etti.

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu üçüncü maçında Belçika, İspanya'yı 83-73 yendi.

Belçika şampiyonadaki ikinci galibiyetini elde ederken, İspanya ise ilk mağlubiyetini yaşadı.

Grubun dördüncü maçını Belçika, 6 Eylül Salı günü Türkiye ile oynayacak. İspanya ise aynı gün Karadağ ile karşı karşıya gelecek.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika320123222575
2Karadağ3201235223125
3İspanya3201277234435
4Türkiye3300247227204
5Bulgaristan3003255306-513
6Gürcistan3003212243-312
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