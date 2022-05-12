Belçika, İspanya'yı da devirdi: 83-73

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu üçüncü maçında Belçika, İspanya'yı 83-73 yendi.



Belçika şampiyonadaki ikinci galibiyetini elde ederken, İspanya ise ilk mağlubiyetini yaşadı.



Grubun dördüncü maçını Belçika, 6 Eylül Salı günü Türkiye ile oynayacak. İspanya ise aynı gün Karadağ ile karşı karşıya gelecek.



