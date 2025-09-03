Avrupa Þampiyonasý'nda 24 yýl sonra yarý final!

A Milli Basketbol Takýmý, Avrupa Þampiyonasý'nda 24 yýl sonra yarý finale yükseldi.

2025 Avrupa Basketbol Þampiyonasý (EuroBasket 2025) A Grubu'nu 5'te 5 yaparak lider tamamlayan, son 16 turunda da Ýsveç'i eleyen Türkiye, çeyrek finalde Polonya ile karþý karþýya geldi.

Milliler, Arena Riga'da oynanan karþýlaþmada Polonya'yý 91-77 maðlup ederek adýný yarý finale yazdýrdý.

Ay-yýldýzlý ekip, 12 Eylül Cuma günü Litvanya-Yunanistan eþleþmesinin galibiyle yarý finalde karþýlaþacak.

AVRUPA ÞAMPÝYONASI'NDA 24 YIL SONRA YARI FÝNALDE

A Milli Takým, Avrupa Þampiyonasý'nda ikinci kez yarý finale yükselme sevinci yaþadý.

Ev sahipliðini yaptýðý EuroBasket 2001'de ilk kez son 4 takým arasýnda yer alan milliler, 24 yýl sonra adýný yeniden yarý finale yazdýrmayý baþardý.

Ay-yýldýzlý ekip, 2001 Avrupa Þampiyonasý finalinde Yugoslavya'ya 78-69 maðlup olarak ikincilikle yetinmiþti.

EUROBASKET'TE 68 YIL SONRA 7'DE 7 YAPTI

A Milli Basketbol Takýmý, Avrupa Þampiyonasý'nda 68 yýl sonra üst üste 7 galibiyet elde etti.

Son olarak EuroBasket 1957'de peþ peþe 7 maç kazanan milli takým, 68 yýl sonra bu baþarýyý tekrarladý.

Milli takým, 1957 Avrupa Þampiyonasý'ný 9. sýrada bitirmiþti.

ALPEREN ÞENGÜN, "TRIPLE DOUBLE" YAPAN 5. OYUNCU

Milli basketbolcu Alperen Þengün, Avrupa Þampiyonasý'nda "triple double" yapan 5. oyuncu ünvanýný elde etti.

Karþýlaþmada 19 sayý, 12 ribaunt, 10 asist üreten Alperen, Toni Kukoc (1995), Rareþ Mandache (2017), Mateusz Ponitka (2022) ve Luka Doncic'in (2025) ardýndan EuroBasket'te "triple double" yapan 5. isim oldu.

Alperen Þengün, ayrýca bu ünvaný kazanan en genç oyuncu olmayý da baþardý.

CEDÝ OSMAN SAKATLANDI

A Milli Takým'da Cedi Osman, karþýlaþmanýn 26. dakikasýnda ayak bileðine aldýðý darbe sonucunda yerde kaldý.

Mateusz Ponitka ile pota altýnda girdiði ikili mücadelenin ardýndan sakatlanan 30 yaþýndaki basketbolcu, saðlýk görevlileri eþliðinde sekerek saha kenarýna geldi.

Tedbir amacýyla bir süre kenarda bekleyen Cedi, 35. dakikada oyuna dahil oldu.