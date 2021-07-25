Atıcılıkta tarihi derecenin buruk sevinci

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanı Ufuk Arman açıklamalarda bulundu.

Atıcılıkta tarihi derecenin buruk sevinci
Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanı Ufuk Arman, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tüfekte dördüncü olan Ömer Akgün'ün başarısının Türk atıcılığının dönüm noktası olduğunu söyledi.

Asaka Atış Alanı'nda gerçekleşen finalden sonra Ufuk Arman, milli sporcu Ömer Akgün ve antrenör Abdurrahman Akgün, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Ömer'in büyük bir başarıya imza attığını vurgulayan Ufuk Arman, "Türk atıcılığı için bence dönüm noktasıydı. Tüfek atıcılığında daha önce yapmadığımız başarıyı gerçekleştirdik. Madalyayı kıl payı kaçırdık. Bu bizim için üzüntü değil, çünkü dördüncülük bizim hayallerimizi süslerdi. Ömer bu azmiyle 2024 Paris'te o madalyayı alacaktır." ifadelerini kullandı.

Milli sporcu Ömer Akgün ise buruk bir sevinç yaşadığını anlatarak, "Kısmet değilmiş, inşallah bir dahaki olimpiyatlarda madalya için yarışacağız. Elemeler çok iyi geçti. 0.3 puanla bana ait olan Türkiye rekorunu kaçırdım. Böyle güzel bir puan yakalayınca muhakkak finale kalıyorsunuz. Aynı şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Bronz madalyayı yarım puanla kaçırdım. Biraz da şansa kalmış bir şeydi. Heyecan yoktu ama kısmet değilmiş." diye konuştu.

Ömer'in antrenörü Abdurrahman Akgün ise artık atıcılıkta beklentilerin yükseldiğini dile getirerek, "Eskiden olimpiyata gelebilmek için büyük hayaldi. Kotayı aldı, üstüne finale kaldı. Keşke madalyayla taçlandırabilseydik ama kısmet değilmiş." değerlendirmesinde bulundu.

 

 
 
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