Alperen Þengün, Sýrbistan maçýna damga vurdu!

A Milli Takým'ýn yýldýz ismi Alperen Þengün, Sýrbistan maçýndaki istatistikleriyle dikkat çekti.

A Milli Erkek Basketbol Takýmý, Sýrbistan'ý geçerek Avrupa Basketbol Þampiyonasý'nda 5'te 5 yaptý ve grubunu lider tamamladý.

Alperen Þengün, istatistikleriyle karþýlaþmaya damga vuran isimlerden biri oldu.

Milli yýldýz, mücadeleyi 28 sayý, 13 ribaunt ve 8 asist ile tamamladý.

Mücadeleyi salonda takip eden taraftarlarýmýz, maç baþlamadan ve maç içerisinde sýk sýk Alperen için, "MVP" tezahüratý yaptý.

S Takýmlar O G B M A Y Av. P
1Türkiye550045935910010
2Sýrbistan5401434368669
3Letonya5302412384288
4Portekiz5203315368-537
5Estonya5104352397-456
6Çek Cumhuriyeti5005338434-965
