Alperen Þengün, Sýrbistan maçýna damga vurdu!

A Milli Erkek Basketbol Takýmý, Sýrbistan'ý geçerek Avrupa Basketbol Þampiyonasý'nda 5'te 5 yaptý ve grubunu lider tamamladý.



Alperen Þengün, istatistikleriyle karþýlaþmaya damga vuran isimlerden biri oldu.



Milli yýldýz, mücadeleyi 28 sayý, 13 ribaunt ve 8 asist ile tamamladý.



Mücadeleyi salonda takip eden taraftarlarýmýz, maç baþlamadan ve maç içerisinde sýk sýk Alperen için, "MVP" tezahüratý yaptý.



