Alperen Þengün: 'Sert baþladýk, sert bitirdik'

12 Dev Adam'ýn yýldýz oyuncularýndan Alperen Þengün, millilerimizin EUROBASKET 2025'in ilk maçýnda Letonya'yý 93-73 maðlup ettiði maçýn ardýndan konuþtu.
Alperen Þengün'ün konuþmalarý þu þekilde:
"Çok güzel bir hazýrlýk dönemi geçirdik, bu maça da çok iyi hazýrlandýk. Turnuvanýn ilk maçlarý her zaman zordur. Maça sert baþladýk ve sert bitirdik. Ýstediðimiz gibi oynadýk ve istediðimiz gibi bitirdik."
