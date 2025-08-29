Sporx 2022 FIBA EuroBasket
Alperen Þengün: "Kontrolü elimize aldýk"

EuroBasket'te Milli Takým'ýn Çekya'yý 92 - 78 maðlup ettiði karþýlaþmanýn ardýndan Alperen Þengün açýklamalarda bulundu.

12 Dev Adam'ýn Çekya'yý 92-78 maðlup ettiði EuroBasket karþýlaþmasýnýn ardýndan ülkemizi NBA'de temsil eden Alperen Þengün, açýklamalarda bulundu.



Milli Takým'ýn istediði gibi baþlayamamasýna raðmen maçý kazandýðýna dikkat çeken Alperen'in sözleri þu þekilde:

"Maça istediðimiz gibi baþlayamadýk ama ikinci periyotta kontrolü aldýk. Zor þutlar soktular ama doðru oynayýp güzel oyunlar sergiledik. Kazandýðýmýz için mutluyuz. Her gün þutlarýmýz girecek diye bir þey yok. Sadece oyunu doðru oynayýp, daha çok efor sarf edip, boyalý alanda üstünlük kurarak oynamalýyýz. Her gün günümüzde olmayabiliriz, o yüzden içeriden domine etmeye çalýþýyoruz."

S Takýmlar O G B M A Y Av. P
1Türkiye2200185151344
2Portekiz11006250122
3Çek Cumhuriyeti2002128154-262
4Sýrbistan11009864342
5Estonya210188115-271
6Letonya200290117-271
