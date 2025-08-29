Alperen Þengün: 'Kontrolü elimize aldýk'

12 Dev Adam'ýn Çekya'yý 92-78 maðlup ettiði EuroBasket karþýlaþmasýnýn ardýndan ülkemizi NBA'de temsil eden Alperen Þengün, açýklamalarda bulundu.
Milli Takým'ýn istediði gibi baþlayamamasýna raðmen maçý kazandýðýna dikkat çeken Alperen'in sözleri þu þekilde: "Maça istediðimiz gibi baþlayamadýk ama ikinci periyotta kontrolü aldýk. Zor þutlar soktular ama doðru oynayýp güzel oyunlar sergiledik. Kazandýðýmýz için mutluyuz. Her gün þutlarýmýz girecek diye bir þey yok. Sadece oyunu doðru oynayýp, daha çok efor sarf edip, boyalý alanda üstünlük kurarak oynamalýyýz. Her gün günümüzde olmayabiliriz, o yüzden içeriden domine etmeye çalýþýyoruz."