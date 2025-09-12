Alperen Þengün: 'Doymadýk, 1 maçýmýz daha var!

Alperen Þengün, 12 Dev Adam'ýn Yunanistan'ý 94-68 maðlup ettiði EuroBasket yarý final maçýnýn ardýndan açýklamalarda bulundu.



Alperen'in sözleri þu þekilde:



"Çok mutluyuz. Ne diyebilirim ki... Gurur duyuyorum. Bu ailenin bir parçasý olduðum için gururluyum. Bu takýmý her þeyiyle seviyorum. Kardeþiz biz. Çok hak ettik. Bugün çýktýk savaþtýk. Çok önemliydi bizim için."



"Ercan'a ' Giannis'i 20'nin altýnda tutarsan sana Rolex alacaðým ' dedim. Sözümü tutacaðým. Ona en iyi Rolex'i alacaðým. Kardeþim elinden geleni yaptý."





"Ercan... Bilmiyorum. Bu gücü nereden buldu! Harika savunma yaptý, Giannis'i 12 sayýda tutmak inanýlmaz bir þey. Hücumda o gücü nasýl buldu! Hepsini soktu. Ýnanýlmazdý!"

"Doymadýk! 1 maçýmýz daha var. Bugün sevineceðiz ama yarýn Almanlar'a hazýrlanacaðýz. Ýnþallah buradan kupayla ayrýlacaðýz."

