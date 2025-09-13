Sporx 2022 FIBA EuroBasket
Alperen Þengün'den Yunanistan'a deniz göndermesi!

Alperen Þengün, Avrupa Basketbol Þampiyonasý'ndan Yunanistan zaferimizin ardýndan sosyal medya hesabýndan paylaþým yaptý.

A Milli Basketbol Takýmý, 2025 Avrupa Basketbol Þampiyonasý yarý finalinde Yunanistan'ý 94-68 maðlup etti.

"ÝYÝ GELMEZ MÝ HÝÇ DENÝZ HAVASI?"

Karþýlaþmanýn ardýndan Alperen Þengün sosyal medya hesabýndan "Ýyi gelmez mi hiç deniz havasý?" paylaþýmýnda bulundu. Alperen Þengün'ün bu paylaþýmý saatler içerisinde yüz binlerce beðeni aldý.

S Takýmlar O G B M A Y Av. P
1Türkiye550045935910010
2Sýrbistan5401434368669
3Letonya5302412384288
4Portekiz5203315368-537
5Estonya5104352397-456
6Çek Cumhur.5005338434-965
