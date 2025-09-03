Sporx 2022 FIBA EuroBasket
Alperen Þengün'den maç saati sitemi!

A Milli Basketbol Takýmý'nýn yýldýz oyuncusu Alperen Þengün, Ýsveç zaferinin ardýndan açýklamalarda bulundu.

A Milli Basketbol Takýmý, EuroBasket son 16 eþleþmesinde Ýsveç'i 85-79 maðlup etti. Zaferin ardýndan Alperen Þengün, açýklamalarda bulundu.

"BÖYLE SAATLERDE HER TAKIMIN ÞANSI OLABÝLÝR"

Karþýlaþma sonrasý maçýn saatine tepki gösteren Þengün, "Her gün iyi oynayacaðýz diye bir þey yok. Bugün de kötü günlerimizden biriydi. Ýkinci yarý daha sert çýktýk, maçýn kontrolünü elimize aldýk.

Ýsveç'ten çok iyi takýmýz ama maç 12:00'de! böyle saatlerde her takýmýn þansý olabilir! Biz vazgeçmedik ve oyunu kazandýk." ifadelerini kullandý.
S Takýmlar O G B M A Y Av. P
1Türkiye550045935910010
2Sýrbistan5401434368669
3Letonya5302412384288
4Portekiz5203315368-537
5Estonya5104352397-456
6Çek Cumhuriyeti5005338434-965
