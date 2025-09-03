Alperen Þengün'den maç saati sitemi!

A Milli Basketbol Takýmý, EuroBasket son 16 eþleþmesinde Ýsveç'i 85-79 maðlup etti. Zaferin ardýndan Alperen Þengün, açýklamalarda bulundu.



"BÖYLE SAATLERDE HER TAKIMIN ÞANSI OLABÝLÝR"



Karþýlaþma sonrasý maçýn saatine tepki gösteren Þengün, "Her gün iyi oynayacaðýz diye bir þey yok. Bugün de kötü günlerimizden biriydi. Ýkinci yarý daha sert çýktýk, maçýn kontrolünü elimize aldýk.



Ýsveç'ten çok iyi takýmýz ama maç 12:00'de! böyle saatlerde her takýmýn þansý olabilir! Biz vazgeçmedik ve oyunu kazandýk." ifadelerini kullandý.