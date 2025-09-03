Alperen Þengün'den Jokic sözleri!

A Milli Erkek Basketbol Takýmý'nýn yýldýz isimlerinden Alperen Þengün, Sýrbistan galibiyetini deðerlendirdi.



Yýldýz isim, "Sýrbistan iyi bir takým, turnuvanýn favorisi. Bizim için büyük bir galibiyet. Bundan sonraki her maç zor. Bundan sonra kaybedersek eve gidiyoruz ve eve gitmek istemiyoruz biz! Umarým hayallerimizi gerçekleþtireceðiz." dedi.



Alperen, sözlerine, "Bundan sonra her maç zor. Turnuvada iyi ve kötü takým yoktur. Gün gün gidersiniz. Ýsveç maçýný izledik. Sert oynuyorlar. Biz de ayný þekilde oynayacaðýz ve umarým kazanýp yolumuza devam edeceðiz!" diye devam etti.



Alperen Þengün, Jokic ile ilgili, "Jokic, dünyanýn en iyi oyuncusu son zamanlarda. Ona karþý oynamak ve bu galibiyeti almak bizim için çok önemliydi. Beni boþ býrakýnca ben de özgüvenli bir þekilde attým." diye konuþtu.



