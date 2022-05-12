Alperen Þengün: 'Bizim seviyemizde deðiller'

A Milli Erkek Basketbol takýmýnýn yýldýz oyuncularýndan Alperen Þengün, EuroBasket A Grubu ikinci maçýnda Bulgaristan'a karþý alýnan 101-87'lik galibiyetin ardýndan açýklamalarda bulundu.



Bulgaristan'ýn kendileri ile ayný seviyede olmadýðýný söyleyen Alperen Þengün, "Bulgaristan bizim seviyemizde bir takým deðil. Maça konsantre baþlayamadýk ve ilk yarý denk gitti. Devre arasýnda herkes delirdi bu durum karþýsýnda. Biz genç bir takýmýz ve maçlara enerjik baþlamamýz lazým. Ancak biz genelde ikinci yarýlarda açýlýyoruz. Bunu düzeltmemiz lazým. Ýlk yarýdaki performansýmýzdan dolayý halkýmýzdan özür dileriz." ifadelerini kullandý.