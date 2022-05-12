Sporx 2022 FIBA EuroBasket
Alperen Þengün: 'Bizim seviyemizde deðiller'

Alperen Þengün: "Bizim seviyemizde deðiller"

Milli basketbolcu Alperen Þengün, 101-87'lik Bulgaristan galibiyetinin ardýndan açýklamalarda bulundu.

A Milli Erkek Basketbol takýmýnýn yýldýz oyuncularýndan Alperen Þengün, EuroBasket A Grubu ikinci maçýnda Bulgaristan'a karþý alýnan 101-87'lik galibiyetin ardýndan açýklamalarda bulundu.

Bulgaristan'ýn kendileri ile ayný seviyede olmadýðýný söyleyen Alperen Þengün, "Bulgaristan bizim seviyemizde bir takým deðil. Maça konsantre baþlayamadýk ve ilk yarý denk gitti. Devre arasýnda herkes delirdi bu durum karþýsýnda. Biz genç bir takýmýz ve maçlara enerjik baþlamamýz lazým. Ancak biz genelde ikinci yarýlarda açýlýyoruz. Bunu düzeltmemiz lazým. Ýlk yarýdaki performansýmýzdan dolayý halkýmýzdan özür dileriz." ifadelerini kullandý.
S Takýmlar O G B M A Y Av. P
1Türkiye2200173155184
2Karadað210114414223
3Belçika2101149152-33
4Ýspanya2200140108322
5Bulgaristan2002174215-412
6Gürcistan200297105-81
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