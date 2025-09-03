Sporx 2022 FIBA EuroBasket
Almanya, Portekiz karşısında rahat turladı!

Almanya, Portekiz karşısında rahat turladı!

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turunda Almanya, Portekiz'i 85-58 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 Turu'nda Almanya ile Portekiz karşı karşıya geldi.

Letonya'nın başkenti Riga'da bulunan Xiamoi Arena'da oynanan karşılaşmayı Almanya, 85-58 kazandı.

Karşılaşmanın en skorer oyuncusu attığı 18 sayıyla Portekiz'den Neemias Queta oldu.

Bu sonuçla birlikte Almanya adını çeyrek finale yazdırırken, Portekiz ise turnuvaya veda etti.

Son dünya şampiyonu ünvanıyla EuroBasket 2025'e katılan Almanya, İtalya-Slovenya mücadelesinin galibiyle çeyrek finalde karşı karşıya gelecek.

Hakemler: Antonio Conde (İspanya), Martin Horozov (Bulgaristan), Martin Vulic (Hırvatistan)

Almanya: Schröder 16, Obst 5, Theis 8, Bonga 15, Wagner 16, Oscar da Silva 2, Lo 12, Tristan da Silva 11, Hollatz, Thiemann

Portekiz: Lisboa 4, Brito 5, Williams 8, Queiroz 2, Queta 18, Voytso, Amarante 5, Gameiro 7, Relvao 4, Nuno Sa, Candido Sa 5

1. Periyot: 17-12

Devre: 31-32

3. Periyot: 52-51

 Reklam 
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Türkiye550045935910010
2Sırbistan5401434368669
3Letonya5302412384288
4Portekiz5203315368-537
5Estonya5104352397-456
6Çek Cumhuriyeti5005338434-965
Son Dakika Haberleri
Almanya, Portekiz karşısında rahat turladı!

Almanya, Portekiz karşısında rahat turladı!

Alperen Şengün'den maç saati sitemi!

Alperen Şengün'den maç saati sitemi!

Ergin Ataman'dan FIBA'ya tepki!

Ergin Ataman'dan FIBA'ya tepki!

12 Dev Adam, çeyrek finalde!

12 Dev Adam, çeyrek finalde!

12 Dev Adam, çeyrek final için sahaya çıkacak!

12 Dev Adam, çeyrek final için sahaya çıkacak!
sporx.com web sitesinde yer alan tüm sayısal veriler, istatistikler ve tahminler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Köşe yazılarında yer alan içerik yazarların kendi görüşleri olup; ilgili konu hakkında sporx.com'un genel görüşünü yansıtmaz. Web sayfalarımızda yer alan bilgiler ve doğrulukları tarafımızca garanti edilmemekte olup, bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı sporx.com sorumlu tutulamaz.