Almanya, Portekiz karşısında rahat turladı!

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 Turu'nda Almanya ile Portekiz karşı karşıya geldi.



Letonya'nın başkenti Riga'da bulunan Xiamoi Arena'da oynanan karşılaşmayı Almanya, 85-58 kazandı.



Karşılaşmanın en skorer oyuncusu attığı 18 sayıyla Portekiz'den Neemias Queta oldu.



Bu sonuçla birlikte Almanya adını çeyrek finale yazdırırken, Portekiz ise turnuvaya veda etti.



Son dünya şampiyonu ünvanıyla EuroBasket 2025'e katılan Almanya, İtalya-Slovenya mücadelesinin galibiyle çeyrek finalde karşı karşıya gelecek.



Hakemler: Antonio Conde (İspanya), Martin Horozov (Bulgaristan), Martin Vulic (Hırvatistan)



Almanya: Schröder 16, Obst 5, Theis 8, Bonga 15, Wagner 16, Oscar da Silva 2, Lo 12, Tristan da Silva 11, Hollatz, Thiemann



Portekiz: Lisboa 4, Brito 5, Williams 8, Queiroz 2, Queta 18, Voytso, Amarante 5, Gameiro 7, Relvao 4, Nuno Sa, Candido Sa 5



1. Periyot: 17-12



Devre: 31-32



3. Periyot: 52-51



