Almanya, Litvanya'yı da yenerek 3'te 3 yaptı

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) B Grubu üçüncü maçında Almanya, Litvanya ile karşı karşıya geldi.



Nokia Arena'da oynanan mücadeleyi Almanya 107-88 kazandı.



Almanya, Avrupa Şampiyonası'nda 3'te 3 yaptı. Litvanya ise gruptaki ilk yenilgisini yaşadı.



B Grubu'ndaki dördüncü maçında Almanya, 1 Eylül'de Büyük Britanya ile karşılaşacak. Litvanya ise 1 Eylül'de Finlandiya ile mücadele edecek.



