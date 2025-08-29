Sporx 2022 FIBA EuroBasket
Almanya, Litvanya'yı da yenerek 3'te 3 yaptı

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) B Grubu üçüncü maçında Almanya, Litvanya'yı 107-88 yendi.

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) B Grubu üçüncü maçında Almanya, Litvanya ile karşı karşıya geldi. 

Nokia Arena'da oynanan mücadeleyi Almanya 107-88 kazandı. 

Almanya, Avrupa Şampiyonası'nda 3'te 3 yaptı. Litvanya ise gruptaki ilk yenilgisini yaşadı.

B Grubu'ndaki dördüncü maçında Almanya, 1 Eylül'de Büyük Britanya ile karşılaşacak. Litvanya ise 1 Eylül'de Finlandiya ile mücadele edecek.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Sırbistan2200178133454
2Türkiye2200185151344
3Portekiz210113113013
4Letonya2101145163-183
5Estonya3102192208-162
6Çek Cumhuriyeti3003166212-462
