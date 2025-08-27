Sporx 2022 FIBA EuroBasket
Almanya, Karadağ karşısında farka koştu!

Almanya, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası B Grubu ilk maçında Karadağ'ı 106-76 mağlup etti.

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) B Grubu'ndaki ilk maçta Almanya ile Karadağ karşı karşıya geldi.

Finlandiya'nın Tampere kentinden bulunan Nokia Arena'da oynanan karşılaşmayı Almanya 106-76 kazandı.

Almanya grubun diğer maçında İsveç ile 29 Ağustos saat 13.30'de karşılaşacak.

Bu skorla birlikte Almanya, EuroBasket 2025'te 100 sayıya ulaşan ilk takım oldu.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Portekiz11006250122
2Çek Cumhuriyeti10015062-121
3Türkiye11005442120
4Letonya10014254-120
5Estonya00000000
6Sırbistan00000000
