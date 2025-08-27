Almanya, Karadağ karşısında farka koştu!

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) B Grubu'ndaki ilk maçta Almanya ile Karadağ karşı karşıya geldi.



Finlandiya'nın Tampere kentinden bulunan Nokia Arena'da oynanan karşılaşmayı Almanya 106-76 kazandı.



Almanya grubun diğer maçında İsveç ile 29 Ağustos saat 13.30'de karşılaşacak.



Bu skorla birlikte Almanya, EuroBasket 2025'te 100 sayıya ulaşan ilk takım oldu.



