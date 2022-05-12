Almanya, ikinci devrede açıldı: 92-82

EuroBasket 2022 B Grubu'nda Almanya ile Bosna Hersek karşı karşıya geldi.



Lanxess Arena'da oynanan maçı Almanya, 92-82 kazanırken Almanya'da Dennis Schroder 18 sayı 9 asist ile maçta öne çıkan isim oldu. Bosna Hersek'te ise Dzanan Musa'nın 30 sayı 4 asistlik performansı mağlubiyetin önüne geçemedi.



Bu sonuça beraber Almanya turnuvaya 2'de 2 ile başlarken, Bosna Hersek turnuvadaki ilk mağlubiyetini almış oldu. Grubun bir sonraki maçında Almanya, Litvanya ile karşılaşırken Bosna Hersek, Slovenya ile mücadele edecek.



