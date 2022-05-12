Sporx 2022 FIBA EuroBasket
Almanya, ikinci devrede açıldı: 92-82

Almanya, ikinci devrede açıldı: 92-82

EuroBasket B Grubu ikinci maçında Almanya, Bosna Hersek'i 92-82 mağlup etti.

EuroBasket 2022 B Grubu'nda Almanya ile Bosna Hersek karşı karşıya geldi.

Lanxess Arena'da oynanan maçı Almanya, 92-82 kazanırken Almanya'da Dennis Schroder 18 sayı 9 asist ile maçta öne çıkan isim oldu. Bosna Hersek'te ise Dzanan Musa'nın 30 sayı 4 asistlik performansı mağlubiyetin önüne geçemedi.

Bu sonuça beraber Almanya turnuvaya 2'de 2 ile başlarken, Bosna Hersek turnuvadaki ilk mağlubiyetini almış oldu. Grubun bir sonraki maçında Almanya, Litvanya ile karşılaşırken Bosna Hersek, Slovenya ile mücadele edecek.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Karadağ210114414223
2Belçika2101149152-33
3İspanya110011487272
4Türkiye2200173155182
5Gürcistan10017679-31
6Bulgaristan2002174215-411
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