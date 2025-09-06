Almanya'da şok gelişme: Alex Mumbru takımın başında olmayacak

Sporx 2022 FIBA EuroBasket
Almanya Başantrenörü Alex Mumbru, fiziksel durumu nedeniyle EuroBasket 2025'in kalan bölümünde takımın başında yer almayacağını açıkladı. Takımı yardımcı antrenör Alan Ibrahimagic yönetecek.

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) çeyrek finalinde Slovenya ile karşılaşacak Almanya'da başantrenör Alex Mumbru, turnuvanın kalan bölümünde takımın başında yer alamayacağını duyurdu.
 
Almanya Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, oyuncular ve teknik ekip ile duygusal bir toplantı gerçekleştirilen 46 yaşındaki İspanyol başantrenörün müsabakalarda takımın başında olamayacağını paylaştığı belirtildi.
 
Alex Mumbru, yaptığı açıklamada, "Son birkaç günde maçlar sırasında kenardan takımı çalıştırmak için fiziksel olarak hazır olmadığımı fark ettim. Teknik ekibin görevlerini yeniden düzenlemeye ve kalan maçlarda başantrenörlük görevini Alan Ibrahimagic'e vermeye karar verdim." ifadelerini kullandı.
 
Takımla bir arada olmaya devam edeceğini aktaran Mumbru, "Kenarda olmayı, takıma destek vermeyi ve onlarla çalışmayı sürdüreceğim. Almanya'nın başarıya ulaşmasına yardım etmenin en iyi yolunun bu olduğuna inanıyorum." diye konuştu.
 
Alex Mumbru, son dünya şampiyonu Almanya'nın EuroBasket 2025'teki ilk mücadelesi olan Karadağ karşılaşması öncesinde akut enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.
 
Almanya'nın B Grubu'nda oynadığı maçlarda takımın başında yardımcı antrenör Ibrahimagic görev almıştı.
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Türkiye550045935910010
2Sırbistan5401434368669
3Letonya5302412384288
4Portekiz5203315368-537
5Estonya5104352397-456
6Çek Cumhuriyeti5005338434-965
