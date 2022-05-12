Almanya, Antetokounmpo'yu yıktı!

Şampiyonayı bir defa kazanan ev sahibi Almanya, 2 Avrupa şampiyonluğu bulunan Yunanistan'ın karşısına çıktı.



Almanya, 3. çeyrekteki etkili oyunuyla sahadan 107-96 galip ayrıldı ve İspanya'nın rakibi oldu.



2005'ten beri ilk defa son 4'e kalan Almanya'da Dennis Schroder 26 sayı, 8 asist, Franz Wagner ve Andreas Obst 19'ar sayı üretti.



Yunanistan'ın yıldız oyuncusu Giannis Antetokounmpo 31 sayı, 8 asist, 7 ribaunt, 3 top çalmayla maçı tamamladı.







