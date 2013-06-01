Alican Kaynar, yelkende madalyaya aday!

Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil eden Alican Kaynar, Finn sınıfındaki dokuzuncu yarışını 54:63'lük derecesiyle 10. sırada tamamlarken, onuncu yarış sonundaysa 48:45'le 10. basamakta kendine yer buldu ve madalya turu için ilk 10'daki yerini korudu.



Bu sonuçların ardından Alican Kaynar, 10 yarışlık eleme sürecini 8. olarak tamamladı ve finalde yarışma hakkı kazandı. Olimpiyat kariyerinde ilk kez madalya turunda yarışacak Alican Kaynar (1/1/6/13/9/14/7/X/10/10) toplam 91, net 71 puanla 19 sporcu arasında 8. sırada bitirdi.



Milli yelkencimiz Alican Kaynar'ın madalya turu 3 Ağustos Salı günü TSİ 08.33'te başlayacak.



