Sporx 2022 FIBA EuroBasket
Adem Bona: 'Madalya kazanmak için çok iyi bir şansımız var'

Adem Bona: "Madalya kazanmak için çok iyi bir şansımız var"

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) A Grubu'nda 3'te 3 yaparak son 16 turuna yükselmeyi garantileyen A Milli Takım'da Adem Bona, grupla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) A Grubu'nda 3'te 3 yaparak son 16 turuna yükselmeyi garantileyen A Milli Takım'da Adem Bona, grup liderliği için en güçlü aday olduklarını söyledi.

Adem Bona, ay-yıldızlıların yarın Estonya ile yapacağı müsabaka öncesinde gerçekleştirilen antrenmanın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Şampiyonaya çok iyi başladıklarını belirten 22 yaşındaki pivot, "Buraya hazır geldik. Çok çalıştık. Ergin Ataman, oyuncularına güveniyor, biz de onun planlarına güvendik. Her şey iyi gidiyor. Takımda fazla ya da az süre alan her oyuncu katkı sağlıyor. Her zaman yüzde 100'ümüzü vermeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin grup liderliği şansıyla ilgili de görüşlerini paylaşan Adem Bona, "Kesinlikle. Yüzde 100 düşünüyorum. Herkes iyi takım. Biz de iyi takımız. Estonya ve Sırbistan ile oynayacağız. Grup birinciliği için şansımız büyük. Gruptan birinci olarak çıkmak istiyoruz." diye konuştu.

- "Asıl hedefimiz altın madalya"

Adem Bona, EuroBasket 2025'te asıl hedeflerinin altın madalya olduğunu vurguladı.

Turnuvada madalya hedefine ulaşabilmek için çok çalıştıklarını kaydeden milli basketbolcu, "Madalya kazanmak için çok iyi bir şansımız var. Tabii ki asıl hedefimiz altın madalya kazanmak. Buna ulaşabilmek için her gün çok çalışıyoruz. Oldukça iyi gidiyorum. Takıma katkı sağlamak için daha fazlasını yapabileceğime inanıyorum." şeklinde görüş belirtti.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Türkiye3300280205756
2Sırbistan3300262213496
3Letonya3102225247-224
4Estonya3102223245-224
5Portekiz3102185225-404
6Çek Cumhuriyeti3003203243-403
