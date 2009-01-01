ABD karışık bayrak yarışında dünya rekoru kırdı

Yüzmede erkekler 4x100 karışık bayrak yarışında ABD, dünya rekoru kırarak şampiyon oldu

ABD karışık bayrak yarışında dünya rekoru kırdı
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 9. gününde yüzmede erkekler 4x100 karışık bayrak yarışında ADB, dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da devam eden 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda yüzmede erkekler 4x100 karışık bayrak yarışı finali yapıldı.

Ryan Murphy, Michael Andrew, Caeleb Dressel ve Zach Apple'dan oluşan ABD Milli Takımı, 3.26.78'lik derecesiyle altın madalyaya uzandı. ABD, bu sonuçla 2009'da 3.27.28'lik dereceyle yine kendileri tarafından kırılan dünya rekorunu geliştirdi. ABD, ayrıca Rio 2016'da 3.27.95'lik dereceyle kırdıkları olimpiyat rekorunu da yukarı taşıdı.

ABD'nin ardından 3.27.51 ile ikinci olan Büyük Britanya, Avrupa rekorunu kırarak gümüş madalya kazandı. İtalya da 3.29.17'lik derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu.

Son Dakika Haberleri
Erkekler 100 metrede altın madalya İtalya'ya gitti
Alexander Zverev, olimpiyat şampiyonu oldu!
Yasmani Copello final biletini aldı
Erkek basketbolda son iki çeyrek finalist belli oldu!
Beste Kaynakçı - Okyanus Arıkan günü 18. sırada kapattı
Olimpiyatlara damga vuran iki olay!
Teniste çift kadınlarda altın madalya Krejcikova - Siniakova ikilisinin!
Rıza Kayaalp, bronz için güreşecek
Alican Kaynar, yelkende madalyaya aday!
Attila Gökçe: "Mete Gazoz Okmeydanı"
Sporx Anasayfasına Dön
Futbol
Spor Toto Süper Lig Spor Toto TFF 1.Lig TFF 2.Lig TFF 3.Lig İngiltere Premier Lig İspanya La Liga İtalya Serie A Almanya Bundesliga Fransa League 1
Basketbol
Türkiye Basketbol Ligi Kadınlar Basketbol Ligi NBA THY Euroleague Eurocup Dünya Basketbol Şampiyonası
Diğer
TV'de Bugün Puan Durumu Fikstür Sporx Espor Sporx TV Sporx Ekstra At Yarışı
SPORX
Bize Ulaşın Künye Kariyer Mobil Son Dakika Spor About Us Yasal Uyarı Çerez Politikaları Kurumsal
Uygulamalarımız
Apple Store Google Play