Sporx 2022 FIBA EuroBasket
A Milli Takım, parkeye çıkıyor

A Milli Takım, parkeye çıkıyor

A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket'te ilk maçta Karadağ ile karşılaşacak.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası'nda (EuroBasket 2022) A Grubu'ndaki ilk maçında perşembe Karadağ ile karşı karşıya gelecek.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Tiflis Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 17.15'te başlayacak ve NTV'den canlı yayınlanacak.

A Milli Takım, Karadağ karşısında salondan galip ayrılarak organizasyona iyi bir başlangıç yapmaya çalışacak.

A Grubu'nda Türkiye ve Karadağ'ın yanı sıra Gürcistan, İspanya, Bulgaristan ve Belçika yer alıyor. Grupta perşembe oynanacak diğer maçlarda İspanya ile Bulgaristan, Belçika ile de Gürcistan karşılaşacak.

Avrupa Şampiyonası kadrosu

Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki A Milli Basketbol Takımı'nın 12 kişilik Avrupa Şampiyonası kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Alperen Şengün, Buğrahan Tuncer, Cedi Osman, Ercan Osmani, Furkan Korkmaz, Melih Mahmutoğlu, Onuralp Bitim, Sadık Emir Kabaca, Sertaç Şanlı, Shane Larkin, Şehmus Hazer, Yiğitcan Saybir

Türkiye'nin maç programı

A Milli Basketbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki maç programı TSİ şöyle:

Perşembe:

17.15 Türkiye-Karadağ

3 Eylül Cumartesi:

17.15 Bulgaristan-Türkiye

4 Eylül Pazar:

20.00 Türkiye-Gürcistan

6 Eylül Salı:

14.30 Belçika-Türkiye

7 Eylül Çarşamba:

14.30 Türkiye-İspanya

Turnuva formatı

Avrupa Şampiyonası'nda toplam 24 takım altışarlı 4 grupta mücadele edecek.

Gruplarını ilk 4 sırada bitiren ülkeler ikinci tura yükselecek ve çapraz eşleşme usulüyle Almanya'nın başkenti Berlin'de 10-11 Eylül'de son 16 turunda karşılaşacak.

A Milli Takım'ın yer aldığı A Grubu'nda tur atlayan takımlar, B Grubu'ndan çıkan takımlarla eşleşecek.

Şampiyonada son 16 turu, çeyrek final, yarı final ve final maçları Berlin'de yapılacak.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Bulgaristan00000000
3Gürcistan00000000
4Karadağ00000000
5İspanya00000000
6Türkiye00000000
Son Dakika Haberleri
12 Dev Adam'ın EuroBasket 2022 kadrosu açıklandı

12 Dev Adam'ın EuroBasket 2022 kadrosu açıklandı

Gürcistan'da Shengelia şoku!

Gürcistan'da Shengelia şoku!

İşte EuroBasket'te yer alacak NBA yıldızları

İşte EuroBasket'te yer alacak NBA yıldızları

Letonya'da ağır yenilgi

Letonya'da ağır yenilgi

Türk basketbol tarihinin 10 yıldızı

Türk basketbol tarihinin 10 yıldızı
sporx.com web sitesinde yer alan tüm sayısal veriler, istatistikler ve tahminler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Köşe yazılarında yer alan içerik yazarların kendi görüşleri olup; ilgili konu hakkında sporx.com'un genel görüşünü yansıtmaz. Web sayfalarımızda yer alan bilgiler ve doğrulukları tarafımızca garanti edilmemekte olup, bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı sporx.com sorumlu tutulamaz.