A Milli Takım'ın ilk rakibi Letonya!

Rakip O G M 1- Fransa 16 2 14 2- İtalya 13 2 11 3- Bulgaristan 10 4 6 4- İsrail 8 3 5 5- Polonya 8 2 6 6- Yunanistan 8 2 6 7- Almanya 8 3 5 8- İspanya 9 4 5 9- Litvanya 7 1 6 10- Finlandiya 7 5 2 11- Yugoslavya 6 - 6 12- Hırvatistan 6 3 3 13- Belçika 7 5 2 14- Rusya 5 - 5 15- Slovenya 4 - 4 16- Sovyetler Birliği 4 - 4 17- Hollanda 4 3 1 18- Sırbistan 4 1 3 19- Büyük Britanya 4 4 - 20- Çekoslovakya 3 1 2 21- Avusturya 3 3 - 22- Romanya 3 1 2 23- İsveç 3 3 - 24- Çekya 2 2 - 25- Danimarka 2 2 - 26- Bosna Hersek 2 2 - 27- Batı Almanya 2 1 1 28- Doğu Almanya 2 2 - 29- Macaristan 2 - 2 30- Letonya 2 1 1 31- Sırbistan-Karadağ 1 - 1 32- Estonya 1 - 1 33- Ukrayna 1 1 - 34- Suriye 1 1 - 35- Mısır 1 - 1 36- Arnavutluk 1 1 - 37- Lübnan 1 1 - 38- Lüksemburg 1 1 - 39- İskoçya 1 1 - 40- Portekiz 1 1 - 41- İzlanda 1 1 - 42- Karadağ 1 1 - 43- Gürcistan 1 - 1

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında Letonya ile karşı karşıya gelecek.Letonya'nın başkenti Riga'da yer alan Arena Riga'da oynanacak karşılaşma, saat 18.00'de başlayacak. Müsabaka, TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.A Milli Takım, Letonya'ya üstünlük kurarak şampiyonaya galibiyetle başlamaya çalışacak.A Grubu'nda Türkiye ile Letonya'nın yanı sıra Sırbistan, Çekya, Estonya ve Portekiz mücadele edecek. Grupta çarşamba günü Çekya-Portekiz ve Sırbistan-Estonya maçları da oynanacak.Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı A Milli Takım'ın 12 kişilik Avrupa Şampiyonası kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:Adem Bona, Alperen Şengün, Cedi Osman, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Furkan Korkmaz, Kenan Sipahi, Onuralp Bitim, Ömer Faruk Yurtseven, Sertaç Şanlı, Shane Larkin, Şehmus Hazer.Letonya Basketbol Milli Takımı, Avrupa şampiyonalarında 14 kez mücadele etti.İsviçre'de düzenlenen EuroBasket 1935'i kazanarak ilk şampiyon ünvanını elde eden Letonya, 1939'da ise gümüş madalyanın sahibi oldu.Letonya, 2023'te düzenlenen ve ilk kez katıldığı FIBA Dünya Kupası'nda ise 5. sırada yer alarak önemli bir başarıya imza attı.Başantrenörlüğünü geçen sezon Anadolu Efes'te görev yapan Luca Banchi'nin üstlendiği Letonya'nın kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:Davis Bertans, Dairis Bertans, Klavs Cavars, Andrejs Grazulis, Arturs Kurucs, Rihards Lomazs, Mareks Mejeris, Kristaps Porzingis, Rolands Smits, Marcis Steinbergs, Arturs Zagars, Kristers Zoriks.EuroBasket 2025'e çok zor bir maçla başlayacaklarını belirten Ergin Ataman, "Letonya ev sahibi takım. Uzun yıllardır bir arada oynayan çok iyi bir kadroya sahip. Biz de bu turnuvaya çok tecrübeli ve güçlü bir kadroyla geldik. Hazırlık sürecini çok iyi geçirdik. Şampiyonaya hazırız. Galibiyetle başlamak istiyoruz. Oyuncularımın iyi bir iş çıkaracağına inanıyorum. Grubu ilk 3 içinde bitirmek bizim için önemli. İlk hedefimiz bu." ifadelerini kullandı.Letonya ile 3 yıl önce aynı salonda oynadıkları karşılaşmada sahadan farklı bir skorla mağlup olduklarının hatırlatılması üzerine 59 yaşındaki başantrenör, "Benim anlayışıma göre her maç farklıdır. Üç yıl önceki maçı hatırlamak istemiyorum. Şu an yeni bir kadroya sahibiz. Tecrübeli oyuncularımız var. Hazırız ve motiveyiz. Letonya'ya da saygı duyuyoruz. Çok iyi bir takım. Farklı bir oyun oynuyorlar. Çok hızlılar. Çok atış deniyorlar. Üç yıl önceki maçı unuttuk." dedi.Oğlu Sarp Ataman'ın milli takımın antrenmanlarına katılmasıyla ilgili bir soruyu Ergin Ataman, "Resmi yardımcı antrenörümüz değil. Sadece 15 yaşında ama tüm hazırlık sürecinde bizimle beraberdi. Takıma yardımcı oluyor. Basketbolu çok iyi biliyor. Bana ve oyuncularıma yardım ediyor. O bizim gönüllü yardımcı antrenörümüz." şeklinde yanıtladı.A Milli Takım'ın kaptanı Cedi Osman, ev sahibi Letonya karşısında "çok akıllı" oynamak zorunda olduklarını vurguladı.Zor maç olacağını ifade eden 30 yaşındaki basketbolcu, "İyi bir hazırlık aşaması geçirdik. Letonya maçına hazırız ve çok motiveyiz. Turnuvada maç maç gideceğiz. Çok iyi bir kadroya sahip olduğumuzun farkındayız. Letonya'nın çok hızlı oyunculara sahip olduğunu biliyoruz. Çok akıllı oynamak zorundayız. Top kaybı ya da kötü atış yapmamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.A Grubu'na dair görüşlerini de paylaşan Cedi Osman, "Sırbistan çok iyi takım. Şampiyonanın en büyük şampiyonluk adaylarından biri. Son maçımızı onlarla oynayacağız. Çekya da tecrübeli takım. Portekiz ve Estonya ise her sene gelişen ekipler. Zor gruptayız. Maç maç düşünerek yolumuza bakacağız." diye konuştu.Milli oyuncular Adem Bona ile Sertaç Şanlı, Arena Riga'daki müsabaka öncesinde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.İlk maçın önemine dikkati çeken Adem, "Ev sahibi takımla oynayacağız. Salonda çok fazla taraftar olacak. Bu bizim için çok da önemli değil. Bunu bilerek buraya geldik. Turnuvaya iyi başlangıç yapmak için heyecanlıyız." diye konuştu.Şampiyonaya madalya hedefiyle geldiklerini vurgulayan Adem Bona, "Bütün takımın hedefi bu. Çok iyi kadroya ve başantrenöre sahibiz. Madalya kazanarak ülkemize götürmek için hazırız." ifadelerini kullandı.Letonya'nın çok zor takım olduğunu belirten Sertaç Şanlı, iyi performans sergileyerek şampiyonaya galibiyetle başlamak istediklerini söyledi.İlk maçın çok zor geçeceğinin bilincinde olduklarını aktaran 34 yaşındaki pivot, "Letonya, çok tehlikeli takım. İlk şutlarını attıklarında neler olabileceğinin herkes farkında. Bu şansı vermememiz lazım. İnşallah güzel maç oynarız ve turnuvaya galibiyetle başlarız." şeklinde görüş belirtti.Madalya hedefiyle ilgili de iddialı konuşan Sertaç, "Sahada nasıl mücadele ortaya koyacağımız, madalya yolunda en önemli etken olacak. Buraya tabii madalya kazanmak için geldik. Hiç kimse sadece EuroBasket'i oynamak için gelmedi. Elimizden geleni yapacağız. Bizden neler beklendiğinin farkındayız. İnşallah sonuna kadar gideceğiz." değerlendirmesinde bulundu.2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) mücadele edecek Türkiye, turnuvada 43 takımla karşı karşıya geldi.Ay-yıldızlılar, ilk kez 1949 yılında katıldığı 6. Avrupa Şampiyonası'ndan bu yana finallerde 43 takımla rakip olurken, en fazla maçı 16 kez karşı karşıya geldiği Fransa ile yaptı.Fransa karşısında finallerde istediği sonuçları alamayan A Milli Basketbol Takımı, 16 müsabakanın 14'ünden mağlubiyetle ayrıldı.A Milli Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki rakiplerinden en çok Sırbistan karşısına çıktı.Sırbistan ile Avrupa Şampiyonası'nda 4 kez rakip olan milliler, 1 galibiyet ve 3 yenilgi yaşadı.Ay-yıldızlılar, grupta yer alan diğer takımlardan Letonya ve Çekya ile finallerde 2'şer kez karşı karşıya geldi. Çekya'yı 2 müsabakada da mağlup eden Türkiye, Letonya karşısında bir maçı kazanırken, birinden de yenilgiyle ayrıldı.Milli takım, A Grubu'ndaki rakiplerinden Portekiz ve Estonya ile de EuroBasket'te birer kez karşılaştı. Portekiz'e üstünlük kuran Türkiye, Estonya'ya ise mağlup oldu.A Milli Basketbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki maç programı şöyle:18.00 Letonya-Türkiye14.45 Türkiye-Çekya21.15 Türkiye-Portekiz14.45 Estonya-Türkiye21.15 Türkiye-Sırbistan