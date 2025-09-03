Sporx 2022 FIBA EuroBasket
A Milli Takım'dan Sırbistan'a karşı 16 yıl sonra ilk!

A Milli Takım'dan Sırbistan'a karşı 16 yıl sonra ilk!

A Milli Takım, Avrupa şampiyonalarında Sırbistan karşısında ikinci galibiyetini elde etti. 12 Dev Adam, daha önce 2009'a Sırbistan'ı mağlup etmişti.

A Milli Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) A Grubu'nu 5'te 5 yaparak lider tamamladı.

Türkiye, Letonya'nın başkenti Riga'nın ev sahipliği yaptığı A Grubu'nda ev sahibi Letonya, Portekiz, Çekya, Estonya ve Sırbistan ile mücadele etti.

Milli takım, gruptaki ilk maçında Letonya'yı 93-73, ikinci müsabakasında Çekya'yı 92-78, üçüncü mücadelesinde Portekiz'i 95-54, dördüncü karşılaşmasında Estonya'yı 84-64, beşinci ve son maçında ise şampiyonanın favorileri arasında gösterilen Sırbistan'ı 95-90 mağlup etti.

Grupta oynadığı 5 müsabakayı da kazanan ay-yıldızlı ekip, zirvede yer aldı.

Son 16 turunda rakip İsveç

Türkiye, EuroBasket 2025'te son 16 turunda B Grubu'nu 4. basamakta bitiren İsveç ile karşılaşacak.

Kazanan ekibin çeyrek finale yükseleceği müsabaka, 6 Eylül Cumartesi günü Arena Riga'da oynanacak.

Alperen, Cedi ve Larkin'den 67 sayı

A Milli Takım'ın Sırbistan karşısında elde ettiği galibiyette Alperen Şengün, Shane Larkin ve Cedi Osman'ın performansı önemli rol oynadı.

Üç oyuncu, milli takımın karşılaşmada kaydettiği 95 sayının 67'sine imza attı. Alperen 28 sayı kaydederken, Larkin 23, Cedi ise 16 sayı üretti.

Türkiye, çeyrek finalde elendiği EuroBasket 2009'dan sonra turnuvada ilk kez üst üste çıktığı 5 maçı kazanmayı başardı.

Sırbistan'a karşı EuroBasket'te 2. galibiyet

A Milli Takım, Avrupa şampiyonalarında Sırbistan karşısında ikinci galibiyetini elde etti.

Milliler, Sırbistan ile EuroBasket'te 5. kez karşı karşıya geldi. Bu müsabakaların 2'sini kazanan ay-yıldızlı ekip, 3'ünden ise mağlup ayrıldı.

Türkiye, Sırbistan'a karşı turnuvada ilk galibiyetini EuroBasket 2009'da ikinci turda 69-64'lük skorla almıştı.

 Reklam 
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Türkiye550045935910010
2Sırbistan5401434368669
3Letonya5302412384288
4Portekiz5203315368-537
5Estonya5104352397-456
6Çek Cumhuriyeti5005338434-965
Son Dakika Haberleri
A Milli Takım'dan Sırbistan'a karşı 16 yıl sonra ilk!

A Milli Takım'dan Sırbistan'a karşı 16 yıl sonra ilk!

Shane Larkin: 'Buraya madalya kazanmaya geldik'

Shane Larkin: "Buraya madalya kazanmaya geldik"

Alperen Şengün'den Jokic sözleri!

Alperen Şengün'den Jokic sözleri!

Cedi Osman: 'İnşallah finale gideceğiz'

Cedi Osman: "İnşallah finale gideceğiz"

Ergin Ataman: 'Sırbistan'ı yenerek tarihi değiştirdik'

Ergin Ataman: "Sırbistan'ı yenerek tarihi değiştirdik"
sporx.com web sitesinde yer alan tüm sayısal veriler, istatistikler ve tahminler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Köşe yazılarında yer alan içerik yazarların kendi görüşleri olup; ilgili konu hakkında sporx.com'un genel görüşünü yansıtmaz. Web sayfalarımızda yer alan bilgiler ve doğrulukları tarafımızca garanti edilmemekte olup, bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı sporx.com sorumlu tutulamaz.