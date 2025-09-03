A Milli Takım'dan Sırbistan'a karşı 16 yıl sonra ilk!

A Milli Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) A Grubu'nu 5'te 5 yaparak lider tamamladı.



Türkiye, Letonya'nın başkenti Riga'nın ev sahipliği yaptığı A Grubu'nda ev sahibi Letonya, Portekiz, Çekya, Estonya ve Sırbistan ile mücadele etti.



Milli takım, gruptaki ilk maçında Letonya'yı 93-73, ikinci müsabakasında Çekya'yı 92-78, üçüncü mücadelesinde Portekiz'i 95-54, dördüncü karşılaşmasında Estonya'yı 84-64, beşinci ve son maçında ise şampiyonanın favorileri arasında gösterilen Sırbistan'ı 95-90 mağlup etti.



Grupta oynadığı 5 müsabakayı da kazanan ay-yıldızlı ekip, zirvede yer aldı.



Son 16 turunda rakip İsveç



Türkiye, EuroBasket 2025'te son 16 turunda B Grubu'nu 4. basamakta bitiren İsveç ile karşılaşacak.



Kazanan ekibin çeyrek finale yükseleceği müsabaka, 6 Eylül Cumartesi günü Arena Riga'da oynanacak.



Alperen, Cedi ve Larkin'den 67 sayı



A Milli Takım'ın Sırbistan karşısında elde ettiği galibiyette Alperen Şengün, Shane Larkin ve Cedi Osman'ın performansı önemli rol oynadı.



Üç oyuncu, milli takımın karşılaşmada kaydettiği 95 sayının 67'sine imza attı. Alperen 28 sayı kaydederken, Larkin 23, Cedi ise 16 sayı üretti.



Türkiye, çeyrek finalde elendiği EuroBasket 2009'dan sonra turnuvada ilk kez üst üste çıktığı 5 maçı kazanmayı başardı.



Sırbistan'a karşı EuroBasket'te 2. galibiyet



A Milli Takım, Avrupa şampiyonalarında Sırbistan karşısında ikinci galibiyetini elde etti.



Milliler, Sırbistan ile EuroBasket'te 5. kez karşı karşıya geldi. Bu müsabakaların 2'sini kazanan ay-yıldızlı ekip, 3'ünden ise mağlup ayrıldı.



Türkiye, Sırbistan'a karşı turnuvada ilk galibiyetini EuroBasket 2009'da ikinci turda 69-64'lük skorla almıştı.



