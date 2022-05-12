A Milli Erkek Basketbol Takımı, Almanya'ya gitti

A Milli Erkek Basketbol Takımı, mücadele ettiği 2022 Avrupa Şampiyonası'nın son 16 turundan itibaren devam edeceği Almanya'ya gitti.



Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te oynanan A Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak son 16 turuna yükselen ay-yıldızlı takım, FIBA tarafından hazırlanan özel uçakla Almanya'nın başkenti Berlin'e hareket etti.



Grupta tur atlayan İspanya, Karadağ ve Belçika kafileleri de aynı uçakta yer aldı.



A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası son 16 turunda 10 Eylül Cumartesi günü Fransa ile karşılaşacak.



