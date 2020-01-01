4x400 metre karışık bayrak yarışında Polonya, olimpiyat rekoru kırdı!

Atletizmde 4x400 metre karışık bayrak yarışını Polonya, kendilerine ait olan olimpiyat rekorunu kırarak kazandı.

4x400 metre karışık bayrak yarışında Polonya, olimpiyat rekoru kırdı!
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın sekizinci gününde atletizmde 4x400 metre karışık bayrak yarışında Polonya, olimpiyat rekoru kırarak altın madalyayı elde etti.

Olimpiyat Stadı'nda koşulan finalde Karol Zalewski, Natalia Kaczmarek, Justyna Swiety-Ersetic ve Kajetan Duszynski'den oluşan Polonya, 3.09.87'lik dereceyle kendilerine ait olimpiyat rekorunu kırdı ve altın madalya kazandı.

Önceki rekoru Polonyalı atletler dün 3.10.44'lük dereceyle ele geçirmişti. Polonya böylece iki günde iki olimpiyat rekoru kırarak altın madalyaya uzandı.

Gümüş madalyayı Dominik Cumhuriyeti, bronz madalyayı ise ABD kazandı.

Son Dakika Haberleri
Erkekler 100 metrede altın madalya İtalya'ya gitti
Alexander Zverev, olimpiyat şampiyonu oldu!
Yasmani Copello final biletini aldı
Erkek basketbolda son iki çeyrek finalist belli oldu!
Beste Kaynakçı - Okyanus Arıkan günü 18. sırada kapattı
Olimpiyatlara damga vuran iki olay!
Teniste çift kadınlarda altın madalya Krejcikova - Siniakova ikilisinin!
Rıza Kayaalp, bronz için güreşecek
Alican Kaynar, yelkende madalyaya aday!
Attila Gökçe: "Mete Gazoz Okmeydanı"
Sporx Anasayfasına Dön
Futbol
Spor Toto Süper Lig Spor Toto TFF 1.Lig TFF 2.Lig TFF 3.Lig İngiltere Premier Lig İspanya La Liga İtalya Serie A Almanya Bundesliga Fransa League 1
Basketbol
Türkiye Basketbol Ligi Kadınlar Basketbol Ligi NBA THY Euroleague Eurocup Dünya Basketbol Şampiyonası
Diğer
TV'de Bugün Puan Durumu Fikstür Sporx Espor Sporx TV Sporx Ekstra At Yarışı
SPORX
Bize Ulaşın Künye Kariyer Mobil Son Dakika Spor About Us Yasal Uyarı Çerez Politikaları Kurumsal
Uygulamalarımız
Apple Store Google Play