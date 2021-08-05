20 km yürüyüşte aradığımızı bulamadık

20 kilometre yürüyüş kategorisinde milli sporcular Şahin Şenoduncu 34, Abdülselam İmuk 48. olurken, Salih Korkmaz yarışı tamamlayamadı

20 km yürüyüşte aradığımızı bulamadık
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 20 kilometre yürüyüş kategorisinde yarışan 3 milli sporcu da dereceye giremedi.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda atletizmde 20 kilometre yürüyüş yarışı, Sapporo kentindeki Odori Park'ta gerçekleştirildi.

Bu kategoride mücadele eden milli sporculardan Şahin Şenoduncu 34. olurken, Abdülselam İmuk yarışı 48. tamamladı. Salih Korkmaz ise sakatlık yaşadığı için bitişi göremeden yarışı yarıda bıraktı.

Parkuru 1 saat 21 dakika 5 saniyede tamamlayan İtalyan atlet Massimo Stano altın madalya kazandı. Gümüş madalyayı 1.21.14'lük derecesiyle Japon Koki Ikeda alırken vatandaşı Toshikazu Yamanishi 1.21.28'lik derecesiyle bronz madalya elde etti.

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