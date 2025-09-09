12 Dev Adam, yarı final için sahada: Rakip Polonya!

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) çeyrek final maçında Polonya ile karşı karşıya gelecek.Arena Riga'da oynanacak müsabaka, saat 17.00'de başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Türkiye, A Grubu'nda Sırbistan, Letonya, Portekiz, Estonya ve Çekya ile mücadele etti. Çıktığı 5 maçı da kazanmayı başaran ay-yıldızlı ekip, grup lideri olarak son 16 turuna yükseldi.Milliler, son 16 turunda B Grubu'nu 4. bitiren İsveç ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlılar, İsveç'i 85-79 mağlup ederek EuroBasket 2009'dan bu yana turnuvada ilk kez adını çeyrek finale yazdırdı.Türkiye, 2025 Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı tüm maçları kazanan iki takımdan biri olarak dikkati çekiyor.EuroBasket 2025'te çeyrek finale yükselen ekiplerden sadece Türkiye ile son dünya şampiyonu Almanya, 6 müsabakayı da kazandı.Milliler, yarı finale yükselmesi halinde EuroBasket 1957'den bu yana ilk kez 7'de 7 yapacak.A Milli Takım, 2025 Avrupa Şampiyonası'nda maç başına sayı ortalamasında üçüncü (90.7), 2 veya 3 sayılık atış yüzdesinde ikinci (53.2), 3 sayılık atış yüzdesinde birinci (45), en fazla blok yapan takımlar sıralamasında üçüncü (24), asist ortalamasında üçüncü (22) ve verimlilik ortalamasında ise ikinci (112.7) sırada yer aldı.A Milli Basketbol Takımı, Polonya'ya üstünlük kurması halinde Avrupa Şampiyonası'nda 24 yıl sonra yarı finale yükselme sevinci yaşayacak.Türkiye, ev sahipliğini yaptığı EuroBasket 2001'de gümüş madalya kazanmıştı. Ay-yıldızlılar, finalde Yugoslavya'ya 78-69 mağlup olarak ikincilikle yetinmişti.Milliler, ilk kez katıldığı ve 7 takımın mücadele ettiği EuroBasket 1949'u ise dördüncü tamamlamıştı.A Milli Takım, turnuva tarihinde Polonya ile 9. kez karşı karşıya gelecek.EuroBasket'te iki takım arasında yapılan 8 müsabakanın 2'sini Türkiye, 6'sını Polonya kazandı.Milliler, Polonya ile şampiyonada son olarak EuroBasket 2009 ve EuroBasket 2011 grup aşamasında karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip, 2009'da Polonya'yı 87-69 mağlup ederken, 2011'de ise sahadan 84-83 mağlup ayrıldı.2025 Avrupa Şampiyonası'nın ev sahibi ülkeler arasında yer alan Polonya, D Grubu'nu 3 galibiyet ve 2 yenilgiyle ikinci sırada tamamladı.Son 16 turunda Bosna Hersek'i 80-72 mağlup eden Polonya, turnuvada üst üste ikinci kez çeyrek finale yükseldi.Polonya, 2022'de düzenlenen son Avrupa Şampiyonası'na ise yarı finalde veda etmişti.A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) çeyrek finalinde karşılaşacakları Polonya'nın uzun yıllardır bir arada oynayan ciddi bir takım olduğunu belirterek, iyi mücadele edip yarı finale yükselmek istediklerini söyledi.Ataman, ay-yıldızlı ekibin Arena Riga'da gerçekleştirdiği antrenmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Turnuvaya madalya hedefiyle geldiklerini hatırlatan Ergin Ataman, şunları kaydetti:"Zaman zaman çok iyi basketbol oynadık. Son İsveç maçında oldukça zorlandık. Bu maçta da bu hedef doğrultusunda çeyrek final maçı oynayacağız. Karşımızda basketbolu iyi bilen, iyi organize olmuş ve sert savunma yapan bir Polonya takımı var. Grup maçlarında Slovenya ve İsrail gibi ciddi takımları yendiler. Son 16 turunda Bosna Hersek'i mağlup ederek çeyrek finale geldiler. Tanıdığımız oyuncular var. THY EuroLeague'den iyi tanıdığımız takımın en skorer oyuncusu Jordan Loyd var. Bunun dışında geçmişte benim takımım Panathinaikos'ta oynayan uzunları Balcerowski var. Ponitka tecrübeli bir oyuncu. Uzun yıllardır bir arada oynayan bir Polonya takımı var. Hazırız. Herhangi sıkıntılı bir durumumuz yok. Önemli bir maç. Kazanmak ve çok uzun yıllar sonra yarı finalde madalya peşinde koşmak için sahaya çıkacağız."Ergin Ataman, Polonya'nın sert oynadığını ve savunmada çok agresif olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:"Savunma prensibimiz daha çok kısa oyuncuları durdurmak. Umarım ters bir şeyle karşılaşmayız. Son İsveç maçında Hakanson çok canımızı yaktı. Polonya, bizim için analizi çok zor bir takım değil. Bildiğimiz tarzda bir basketbol oynuyorlar. Ponitka'nın pota altına girip pasör olarak oynadığı pozisyonlar var. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Skor ve pas üretiyorlar. Sert oynuyorlar. Ribauntlara gidiyorlar. Savunmaları çok agresif. Savunmamız kadar hücumda top ve iyi alan paylaşımı çok olacak çünkü savunmada çok hareket ediyorlar. Maçın başından itibaren iyi savunma yapıp, hızlı hücumlarla sayımızı arttırmamız gerekiyor."Deneyimli başantrenör, EuroBasket 2025'in favorilerinden Sırbistan ve Fransa'nın son 16 turunda elenmesinin üzerlerinde fazladan bir baskı oluşturmadığını vurguladı.Son 8'de yer alan tüm takımların gücünü ispat ettiğini aktaran Ataman, "Favori 2 takım elendi ama şu an turnuvada 8 güçlü takım var. Finlandiya, Sırbistan'ı yendi. Gürcistan, Fransa'yı geçti. Yunanistan çok iyi bir takım. Almanya zaten turnuvanın favorileri arasında. Polonya da çok ciddi bir rakip. Hedefimiz belli. Bunun için geldik. Bu maçta da kazanmak için sahaya çıkacağız." şeklinde görüş belirtti.Ergin Ataman, FIBA'nın EuroBasket 2001'de ve 2010 Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan A Milli Takım ile EuroBasket 2025'te mücadele eden ay-yıldızlı ekibi karşılaştırdığı haberle ilgili bir soru üzerine şunları kaydetti:"En iyi ya da en kötü takım olmamızla ilgili bir şey düşünmüyoruz. Madalya almak için buradayız. FIBA bu veya güç sıralaması gibi şeyleri yapmayı seviyor. Bu tamamen saçmalık. Gerçek olan sahada kazanmak. EuroBasket 2025'in sonunda gerçek sıralamayı göreceğiz."