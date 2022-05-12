12 Dev Adam, son 16 turu için Almanya'da

A Milli Erkek Basketbol Takımı, mücadele ettiği 2022 Avrupa Şampiyonası'nın son 16 turu etabı için Almanya'ya geldi.



Ay-yıldızlı ekip, son 16 turu mücadelesinde 10 Eylül Cumartesi günü Fransa ile karşı karşıya gelecek ve çeyrek final biletini almaya çalışacak.



FIBA tarafından hazırlanan özel uçakla gelen ay-yıldızlı kafileyi, Berlin Havalimanı'nda Türkiye'nin Berlin Başkonsolosu Rıfkı Olgun Yücekök karşıladı.



Milli kafile, buradan karayoluyla Berlin şehir merkezinde konaklayacağı otele hareket etti.



Türkiye, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te oynanan A Grubu maçlarını ikinci sırada tamamlayarak son 16 turuna yükselmişti.



A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası son 16 turunda 10 Eylül Cumartesi günü Fransa ile karşılaşacak. Karşılaşma TSİ 13.00'da başlayacak.



