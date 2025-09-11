12 Dev Adam nasıl favori haline geldi?

ALPEREN ŞENGÜN

ALPEREN İLE BİRLİKTE DAHA İYİ HÜCUM

ERGİN ATAMAN'IN KARİZMASI

12 Dev Adam, EuroBasket 2025'e fırtına gibi girdi, beklentileri yeniden yazdı ve Avrupa basketbol hiyerarşisini altüst etti. Bu yükselişin merkezinde Alperen Şengün, Ergin Ataman'ın liderliği ve güçlü hücum var. Türkiye birdenbire 'zayıf' takımdan çok gerçek bir şampiyon adayı haline geldi.EuroBasket başlamadan önce, birçok kişi Sırbistan ve Almanya'yı turnuvanın finali için ana adaylar arasında görüyordu. Sonuçta, her iki takım da EuroBasket kadroları arasında en eksiksiz ve en derin kadrolara sahip gibi görünüyordu.Ergin Ataman'ın Türkiye kadrosu, neredeyse eksiksiz bir kadroya sahip olduğu için büyük merak uyandırıyordu, ancak herkes bu takımın turnuvanın ana favorilerinden biri olabileceğine inanmıyordu. 2022'de Türkiye, uzatma sonunda Fransa'ya kıl payı yenilerek 16 turunda elendi.Alperen Şengün, Houston Rockets ile NBA'deki ilk sezonunu yeni bitirmiş olarak o takımda yer alıyordu. Ancak üç yıl içinde çok şey değişti. Son günlerde gördüğümüz Alperen Şengün, artık turnuvaya hakim olan ve Türkiye'yi 2001'den bu yana ilk EuroBasket yarı finaline taşıyan gerçek bir NBA süperstarı.Yarı finalde Yunanistan ile karşılaşacak Ergin Ataman'ın takımı, Avrupa basketbolunun süper güçlerinden biri haline dönüşümünü tamamladı.Peki 12 Dev Adam bu noktaya nasıl geldi? Bu sadece Alperen'in performansı sayesinde mi, yoksa başka faktörler de mi etkili oldu?EuroBasket başlamadan önce bile, Alperen Şengün, özellikle ilk All-Star maçına çıktığı NBA sezonunun ardından, şüphesiz turnuvanın en merakla beklenen oyuncularından biriydi. Bu EuroBasket'te Alperen, kendisine yöneltilen beklentileri doğrulamakla kalmadı, bazı yönlerden oyun seviyesini daha da yükselterek Giannis Antetokounmpo ve Luka Doncic gibi manşetlerdeki süperstarlarla aynı seviyeye geldi.Çeyrek finalde Polonya'ya karşı kazanılan maçta Alperen, EuroBasket'te ilk triple-double'ını kaydederek 19 sayı, 12 ribaund ve 10 asistle maçı tamamladı. Böylece başarılı pivotumuz, EuroBasket'te triple-double kaydeden beşinci oyuncu ve eleme turunda bunu başaran ikinci oyuncu oldu.Alperen, grup aşamasında iki kez triple-double'a yaklaşmıştı. İlkinde Çekya karşısında triple-double'a bir asist, ardından Sırbistan karşısında ise iki asist kalmıştı.NBA All-Star uzunumuz, şu ana kadar maç başına ortalama 21,6 sayı, 11 ribaund, 7,1 asist, 1 top çalma ve 1 blok ortalamalarıyla oynuyor ve saha içinden %60, 3 sayı çizgisinden ise %38 isabet oranıyla oynuyor.Polonya maçı, Alperen'in en az 15 sayı, 5 ribaund ve 5 asistle bitirdiği turnuvadaki yedinci maçtı ve bu da onu, EuroBasket'in son 30 yılında turnuvada 70 veya daha fazla sayı ve 40 veya daha fazla asist toplayan ilk oyuncu yaptı.Alperen, turnuvada şimdiden 35 hücum ribaundu aldı ve iki maç daha oynanacakken, 1999'da Vitaly Nosov'un kırdığı rekoru kırması çok muhtemel. Türk pivot, aynı zamanda son 30 yılda turnuvada en az 150 sayı, 50 ribaund ve 50 asist kaydeden ilk oyuncu oldu.Kısacası, Alperen Şengün gerçekten olağanüstü rakamlara imza attı ve bu da onu kesinlikle Avrupa'nın en güçlü oyuncuları arasına yerleştirdi.Alperen, Sırp pivotla benzer yeteneklere sahip olduğu için Amerika Birleşik Devletleri'nde birçok kişi tarafından "Baby Jokic" olarak adlandırılıyor. Ancak bu EuroBasket'te Alperen, Denver Nuggets'ın yıldızı ile aynı seviyede performans gösterebileceğini kanıtladı.Henüz 23 yaşında olmasına rağmen, Alperen şimdiden bir veteranın olgunluğuna ve deneyimine sahip gibi görünüyor. Takım arkadaşları bile, nadir görülen bir oyuncuyla karşı karşıya olduklarının farkında.Kariyerinin büyük bir bölümünü NBA'in en iyi pivotlarından Joel Embiid ile birlikte oynayarak geçiren Furkan Korkmaz, "Yakın zamana kadar, birlikte oynadığım en iyi oyuncunun Embiid olduğunu söylerdim, ama şimdi Alperen olduğunu söylemeliyim." dedi.Alperen Şengün gibi bir oyuncunun sahada olması, hücumun gelişmesine büyük katkı sağladı. All-Star pivot, sadece mükemmel bir alçak post skoreri olmakla kalmıyor, aynı zamanda takım arkadaşları için fırsatlar yaratmayı da biliyor, sürekli olarak onları doğru paslarla buluyor veya doğru anda potaya atak edenleri ödüllendiriyor.Türkiye'nin hücumunun EuroBasket 2025'te parlaması tesadüf değil. Ergin Ataman'ın takımı maç başına ortalama 90,7 sayı ile Almanya ve Slovenya'nın ardından EuroBasket'te en iyi üçüncü hücum performansı sergiliyor.Türkiye ayrıca turnuvanın en iyi 3 sayı ortalamasına sahip ülke konumunda (%44,6). Normalde 3 sayı konusunda 'uzman' olmayan oyuncular bile EuroBasket'te üçlük çizgisinin gerisinden etkileyici rakamlara imza attı.Örneğin, kariyerinin büyük bölümünde 3 sayı atışlarında oldukça istikrarsız bir performans sergileyen Kenan Sipahi. Geçen sezon, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde mükemmel bir 3 sayı yüzdesine sahipti, ancak Avrupa turnuvalarında 3 sayı yüzdesi önemli ölçüde düşerek %30'un altına gerilemişti. Bu EuroBasket'te Kenan, 3 sayı mesafesinden ortalama %52 şut yüzdesi ile oynuyor. Ve Türkiye'den 3 sayı mesafesinden %50'nin üzerinde şut yüzdesi ile oynayan tek oyuncu o değil; Ercan Osmani (%50) ve Cedi Osman (%51) da çok iyi isabet rakamları yakaladı.Anadolu Efes'in oyun kurucusu Şeyhmus Hazer, 3 sayı çizgisinden ortalama %60 şut yüzdesi ile oynuyor. Bu, geçen sezonun başında Bahçeşehir formasıyla 3 sayı çizgisinden %27 şut yüzdesi yakalayabilen bir oyuncu için gerçekten etkileyici bir rakam.Pas hızı ve rakamları şu ana kadar mükemmeldi ve Shane Larkin, ikinci oyun kurucu olarak önemli bir katkı sağladı, maç başına ortalama 5 asist yaptı ve tüm takımda en iyi artı/eksi istatistiğine sahip.Sonuçta Larkin ve Ergin Ataman, kulüp düzeyinde birlikte birçok başarıya imza attıkları için birbirlerini çok iyi tanıyorlar ve şu anki Panathinaikos koçu, kritik anlarda baskıyla başa çıkmayı ve takımı ritmine sokmayı bilen milli oyuncuya büyük güven duyuyor.Ergin Ataman'ın oyuncularına aşıladığı türden bir güveni aşılayabilen çok az koç vardır ve EuroBasket'te bunun pratik kanıtını görüyoruz. Turnuvanın başlangıcından bu yana erGİN Ataman, hedefin madalya kazanmak olduğunu söyleyerek takımını sürekli övdü.Geleneklerine uygun olarak Ergin Ataman, FIBA'nın bazı kararlarını eleştirerek oyuncuları için koruyucu bir ortam yaratmayı başardı.Türkiye, İsveç ile 16 turunda sabah saatlerinde oldukça uygunsuz bir zamanda oynamak üzere seçildiğinde, Koç Ataman bu seçimi hemen eleştirdi ve bu kararın bile takımını durduramayacağını açıkça belirtti.Ergin Ataman, "Bu saçma, 15 gündür buradayız ve eleme aşamasındaki en önemli maçı saat 12'de oynuyoruz. Ama ne olursa olsun, saat 3'te oynasak bile, madalya için ilerleme hedefimizi kimse durduramaz" dedi.Polonya ile oynanacak çeyrek final maçından kısa bir süre önce FIBA, güncellenen EuroBasket güç sıralamasını yayınladı ve Türkiye'yi ikinci sıraya yerleştirdi.Ataman bu karardan da pek memnun kalmadı ve hemen takımını savunmaya çalışarak FIBA'yı önemsiz konulara odaklanmakla suçladı."En iyi ya da en kötü takım olup olmadığımızı düşünmüyoruz. Buraya madalya kazanmak için geldik. FIBA bu tür şeyleri, güç sıralamalarını yapmayı seviyor, bunlar saçmalık. Gerçeklik sahada. EuroBasket'te hangi pozisyonda yer alacağımızı önümüzdeki maçlarda göreceğiz."Ergin Ataman, oyuncularının yeteneklerinden o kadar emin ve takıma o kadar güveniyor ki, onları herkese karşı savunmaya hazır.Bu tutum, Türkiye'nin EuroBasket'te önde gelen bir süper güç olarak yükselişine katkıda bulunan faktörlerden biri.