Sporx 2022 FIBA EuroBasket
12 Dev Adam'ın yarı final yolu

12 Dev Adam'ın yarı final yolu

12 Dev Adam'ı yarı finale taşıyan 7 galibiyetin tamamını geniş özetlerle hatırlayalım.

A Milli Basketbol Takımımız, EuroBasket 2025'te yarı finale kadar namağlup ilerledi.

İşte 12 Dev Adam'ın yarı final yolunda aldığı tüm galibiyetler:

TÜRKİYE 93-73 LETONYA



TÜRKİYE 92-78 ÇEKYA


TÜRKİYE 95-54 PORTEKİZ



TÜRKİYE 84-64 ESTONYA



TÜRKİYE 95-90 SIRBİSTAN



SON 16 TURU: TÜRKİYE 85-79 İSVEÇ


ÇEYREK FİNAL: TÜRKİYE 91-77 POLONYA
 Reklam 
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Türkiye550045935910010
2Sırbistan5401434368669
3Letonya5302412384288
4Portekiz5203315368-537
5Estonya5104352397-456
6Çek Cumhur.5005338434-965
Son Dakika Haberleri
MVP Alperen Şengün! Var mı itirazı olan!

MVP Alperen Şengün! Var mı itirazı olan!

12 Dev Adam'ın yarı final yolu

12 Dev Adam'ın yarı final yolu

EuroBasket 2025'te 'En İyi Koç' oylaması başladı

EuroBasket 2025'te "En İyi Koç" oylaması başladı

Dinos Mitoglou: 'Türk'ten daha çok Yunan bekliyoruz!'

Dinos Mitoglou: "Türk'ten daha çok Yunan bekliyoruz!"

Kostas Sloukas: 'Ataman son 10 yılın en iyi koçu'

Kostas Sloukas: "Ataman son 10 yılın en iyi koçu"
sporx.com web sitesinde yer alan tüm sayısal veriler, istatistikler ve tahminler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Köşe yazılarında yer alan içerik yazarların kendi görüşleri olup; ilgili konu hakkında sporx.com'un genel görüşünü yansıtmaz. Web sayfalarımızda yer alan bilgiler ve doğrulukları tarafımızca garanti edilmemekte olup, bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı sporx.com sorumlu tutulamaz.