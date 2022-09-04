Sporx 2022 FIBA EuroBasket
12 Dev Adam'ın üçüncü rakibi Gürcistan

12 Dev Adam'ın üçüncü rakibi Gürcistan

12 Dev Adam, EuroBasket 2022'deki üçüncü maçında Gürcistan ile mücadele edecek.

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda grup maçlarının heyecanı sürmeye devam ediyor. Türkiye A Milli Takımımız, bu yıl 41. kez düzenlenen EuroBasket 2022'de üçüncü maçına Gürcistan karşısında çıkacak.

Karadağ ve Bulgaristan'ı yenerek A Grubu'nda ikide iki yapan 12 Dev Adam, Gürcistan maçını da kazanarak yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.

A Milli Basketbol Takımı'nın saat 20:00'de başlayacak Gürcistan maçı, NTV'de canlı olarak ekranlara gelecek.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya2200204151534
2Türkiye2200173155184
3Karadağ210114414223
4Belçika2101149152-33
5Gürcistan2002140169-292
6Bulgaristan2002174215-412
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