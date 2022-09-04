12 Dev Adam'ın üçüncü rakibi Gürcistan

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda grup maçlarının heyecanı sürmeye devam ediyor. Türkiye A Milli Takımımız, bu yıl 41. kez düzenlenen EuroBasket 2022'de üçüncü maçına Gürcistan karşısında çıkacak.Karadağ ve Bulgaristan'ı yenerek A Grubu'nda ikide iki yapan 12 Dev Adam, Gürcistan maçını da kazanarak yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.A Milli Basketbol Takımı'nın saat 20:00'de başlayacak Gürcistan maçı, NTV'de canlı olarak ekranlara gelecek.