12 Dev Adam'ın üçüncü rakibi Gürcistan

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda grup maçlarının heyecanı sürmeye devam ediyor. Türkiye A Milli Takımımız, bu yıl 41. kez düzenlenen EuroBasket 2022'de üçüncü maçına Gürcistan karşısında çıkacak.
Karadağ ve Bulgaristan'ı yenerek A Grubu'nda ikide iki yapan 12 Dev Adam, Gürcistan maçını da kazanarak yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.
A Milli Basketbol Takımı'nın saat 20:00'de başlayacak Gürcistan maçı, NTV'de canlı olarak ekranlara gelecek.EUROBASKET 2022 MAHALLENİ NGÜZEL BAYİSİ VE İDDAAA.COM'DA! TIKLA...