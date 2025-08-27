12 Dev Adam'ın rakibi Portekiz

A Milli Basketbol Takımı, FIBA Erkekler Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki üçüncü maçında Portekiz ile karşı karşıya gelecek.



A Milli Takım ile Portekiz arasındaki karşılaşma saat 21.15'te başlayacak. Mücadele TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.



12 Dev Adam, turnuvada daha önce oynadığı Letonya ve Çekya maçlarından galibiyetle ayrıldı ve ikide iki yaptı. Çekya karşısında kazanan Portekiz ise Sırbistan'a kaybetti.



