Sporx 2022 FIBA EuroBasket
12 Dev Adam'ın rakibi Portekiz

12 Dev Adam'ın rakibi Portekiz

A Milli Basketbol Takımı, FIBA Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Portekiz ile karşılaşacak.

A Milli Basketbol Takımı, FIBA Erkekler Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki üçüncü maçında Portekiz ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Takım ile Portekiz arasındaki karşılaşma saat 21.15'te başlayacak. Mücadele TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

12 Dev Adam, turnuvada daha önce oynadığı Letonya ve Çekya maçlarından galibiyetle ayrıldı ve ikide iki yaptı. Çekya karşısında kazanan Portekiz ise Sırbistan'a kaybetti.

 Reklam 
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Sırbistan2200178133454
2Türkiye2200185151344
3Portekiz210113113013
4Letonya2101145163-183
5Çek Cumhuriyeti2002128154-262
6Estonya2002134170-362
Son Dakika Haberleri
12 Dev Adam'ın rakibi Portekiz

12 Dev Adam'ın rakibi Portekiz

Ergin Ataman: 'Grupta ilk 2'yi garantileriz'

Ergin Ataman: "Grupta ilk 2'yi garantileriz"

Ergin Ataman: 'Alperen'i verin, Rockets'ı yeneyim'

Ergin Ataman: "Alperen'i verin, Rockets'ı yeneyim"

Alperen Şengün: 'Kontrolü elimize aldık'

Alperen Şengün: "Kontrolü elimize aldık"

12 Dev Adam 2'de 2 yaptı!

12 Dev Adam 2'de 2 yaptı!
sporx.com web sitesinde yer alan tüm sayısal veriler, istatistikler ve tahminler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Köşe yazılarında yer alan içerik yazarların kendi görüşleri olup; ilgili konu hakkında sporx.com'un genel görüşünü yansıtmaz. Web sayfalarımızda yer alan bilgiler ve doğrulukları tarafımızca garanti edilmemekte olup, bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı sporx.com sorumlu tutulamaz.