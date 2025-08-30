Sporx 2022 FIBA EuroBasket
12 Dev Adam'ın rakibi Estonya!

12 Dev Adam'ın rakibi Estonya!

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda Estonya ile karşılaşacak.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki dördüncü maçında Estonya ile karşı karşıya gelecek.

Letonya'nın başkenti Riga'da yer alan Arena Riga'da oynanacak karşılaşma, saat 14.45'te başlayacak. Karşılaşma TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

Grupta 3'te 3 yaparak son 16 turuna yükselmeyi garantileyen Türkiye, ilk sırada yer alıyor. Bir galibiyet ve 2 yenilgi yaşayan Estonya ise 4. basamakta bulunuyor.

A Grubu'ndaki diğer müsabakalarda saat 18.00'de Portekiz ile Letonya karşı karşıya gelecek. Son 16 turuna adını yazdıran ikinci sıradaki Sırbistan ise saat 21.15'te Çekya ile mücadele edecek.

 Reklam 
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Türkiye3300280205756
2Sırbistan3300262213496
3Letonya3102225247-224
4Estonya3102223245-224
5Portekiz3102185225-404
6Çek Cumhuriyeti3003203243-403
Son Dakika Haberleri
12 Dev Adam'ın rakibi Estonya!

12 Dev Adam'ın rakibi Estonya!

EuroBasket'te 3. hafta maçları tamamlandı!

EuroBasket'te 3. hafta maçları tamamlandı!

Adem Bona: 'Madalya kazanmak için çok iyi bir şansımız var'

Adem Bona: "Madalya kazanmak için çok iyi bir şansımız var"

Slovenya, EuroBasket'te siftah yaptı!

Slovenya, EuroBasket'te siftah yaptı!

Yunanistan yoluna kayıpsız devam ediyor

Yunanistan yoluna kayıpsız devam ediyor
sporx.com web sitesinde yer alan tüm sayısal veriler, istatistikler ve tahminler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Köşe yazılarında yer alan içerik yazarların kendi görüşleri olup; ilgili konu hakkında sporx.com'un genel görüşünü yansıtmaz. Web sayfalarımızda yer alan bilgiler ve doğrulukları tarafımızca garanti edilmemekte olup, bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı sporx.com sorumlu tutulamaz.