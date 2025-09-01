Sporx 2022 FIBA EuroBasket
12 Dev Adam'dan 30 yıl sonra bir ilk!

12 Dev Adam'dan 30 yıl sonra bir ilk!

Türkiye, 1995'ten bu yana üç farklı oyuncusunun 4+ üçlük attığı ilk EuroBasket maçını Sırbistan karşısında oynadı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Sırbistan'ı geçerek Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda 5'te 5 yaptı ve grubunu lider tamamladı.

Bu maçın ardından 12 Dev Adam için dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı.

Türkiye, 1995'ten bu yana üç farklı oyuncusunun 4+ üçlük attığı ilk EuroBasket maçını Sırbistan karşısında oynadı.

5/8 | Shane Larkin
4/7 | Alperen Şengün
4/7 | Cedi Osman

 Reklam 
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Türkiye550045935910010
2Sırbistan5401434368669
3Letonya5302412384288
4Portekiz5203315368-537
5Estonya5104352397-456
6Çek Cumhuriyeti5005338434-965
Son Dakika Haberleri
Alperen Şengün'den Jokic sözleri!

Alperen Şengün'den Jokic sözleri!

Cedi Osman: 'İnşallah finale gideceğiz'

Cedi Osman: "İnşallah finale gideceğiz"

Ergin Ataman: 'Sırbistan'ı yenerek tarihi değiştirdik'

Ergin Ataman: "Sırbistan'ı yenerek tarihi değiştirdik"

12 Dev Adam'dan 30 yıl sonra bir ilk!

12 Dev Adam'dan 30 yıl sonra bir ilk!

Alperen Şengün, Sırbistan maçına damga vurdu!

Alperen Şengün, Sırbistan maçına damga vurdu!
sporx.com web sitesinde yer alan tüm sayısal veriler, istatistikler ve tahminler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Köşe yazılarında yer alan içerik yazarların kendi görüşleri olup; ilgili konu hakkında sporx.com'un genel görüşünü yansıtmaz. Web sayfalarımızda yer alan bilgiler ve doğrulukları tarafımızca garanti edilmemekte olup, bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı sporx.com sorumlu tutulamaz.