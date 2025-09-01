12 Dev Adam'dan 30 yıl sonra bir ilk!

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Sırbistan'ı geçerek Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda 5'te 5 yaptı ve grubunu lider tamamladı.



Bu maçın ardından 12 Dev Adam için dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı.



Türkiye, 1995'ten bu yana üç farklı oyuncusunun 4+ üçlük attığı ilk EuroBasket maçını Sırbistan karşısında oynadı.



5/8 | Shane Larkin

4/7 | Alperen Şengün

4/7 | Cedi Osman



