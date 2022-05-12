12 Dev Adam, Belçika maçı hazırlıklarını tamamladı

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu dördüncü maçında 6 Eylül Salı günü Belçika ile karşılaşacak A Milli Takım, hazırlıklarını tamamladı.



Başantrenör Ergin Ataman yönetiminde A Grubu maçlarının oynanacağı Tiflis Arena'da gerçekleştirilen antrenmanda milliler, taktik ve şut çalışması yaptı.



Ay-yıldızlı takımda hafif sakatlıkları bulunan Shane Larkin ve Cedi Osman ile rahatsızlığı olduğu belirtilen Alperen Şengün antrenmana katılmadı.



Grupta Gürcistan ile dün oynanan ve gergin geçen karşılaşma nedeniyle salon ve etrafında geniş güvenlik önlemlerinin alındığı dikkati çekti.



A Milli Takım'ın Belçika ile oynayacağı maç TSİ 14.30'da başlayacak ve NTV'den yayınlanacak.



