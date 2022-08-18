12 Dev Adam'a saniyeler yetmedi

A Milli Basketbol Takımı, Dünya Kupası ve EuroBasket hazırlıklarına devam ediyor. 12 Dev Adam, Atina'daki ikinci maçında Polonya'ya 87-86 yenildi.



Akropolis Turnuvası'ndaki ikinci maçına çıkan Ay-Yıldızlılar, geçtiğimiz hafta İstanbul'da da karşılaştığı Polonya'ya 87-86 yenildi. Furkan Korkmaz'ın son saniyelerde attığı basket ise süre dolduğu için geçerli sayılmadı.



A Erkek Milli Takımımızda Cedi Osman 15, Furkan Korkmaz ve Melih Mahmutoğlu 13'er sayıyla oynadı. Polonya'da ise Mateusz Ponitka 16 ve Cel Aaron 15 sayı kaydetti.



Milliler, turnuvadaki ilk maçında çarşamba günü gürcistan'ı 101-88 mağlup etmişti.



12 Dev Adam, Atina'daki son maçında bugün Yunanistan ile karşılaşacak.



25 ve 28 Ağustos'ta Dünya Kupası elemelerinde Letonya ve Sırbistan ile karşılaşacak A Milli Basketbol Takımı, 1 Eylül'de Gürcistan'da Karadağ maçıyla EuroBasket 2022 macerası başlayacak.





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