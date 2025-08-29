12 Dev Adam 2'de 2 yaptı!

A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda yoluna doludizgin devam ediyor. Turnuvadaki ikinci maçında Çekya ile karşılaşan milliler, sahadan 92-78'lik net bir galibiyetle ayrıldı.











İlk maçta Letonya'yı mağlup ederek turnuvaya moralli başlayan 12 Dev Adam, Çekya karşısında da üstün bir oyun sergileyerek gruptaki ikinci maçını da kazanmayı başardı.





Detaylar birazdan...



