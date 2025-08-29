12 Dev Adam 2'de 2 yaptı!

Sporx 2022 FIBA EuroBasket
A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Çekya'yı 92-78 mağlup ederek gruptaki galibiyet serisini sürdürdü. Milliler, ilk maçta Letonya'yı yenmişti.

A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda yoluna doludizgin devam ediyor. Turnuvadaki ikinci maçında Çekya ile karşılaşan milliler, sahadan 92-78'lik net bir galibiyetle ayrıldı.



İlk maçta Letonya'yı mağlup ederek turnuvaya moralli başlayan 12 Dev Adam, Çekya karşısında da üstün bir oyun sergileyerek gruptaki ikinci maçını da kazanmayı başardı.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Türkiye2200185151344
2Portekiz11006250122
3Çek Cumhuriyeti2002128154-262
4Sırbistan11009864342
5Letonya10017393-201
6Estonya10016498-341
