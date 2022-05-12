Sporx 2022 FIBA EuroBasket
Usman Garuba: 'Kazanacağımızdan emindim'

Usman Garuba: "Kazanacağımızdan emindim"

İspanya'nın EuroBasket 2022 şampiyonluğunda önemli rol oynayan genç forvet Usman Garuba, final maçının ardından açıklamalarda bulundu.

EuroBasket 2022'de İspanya'nın zafere ulaşan kadrosunun önemli bir parçası olan 20 yaşındaki genç forvet Usman Garuba, şampiyonluğun ardından konuştu.

NBA ekiplerinden Houston Rockets'da forma giyen Garuba, "Bu şampiyonluk, daha güzel şeyler için bir başlangıç. Kimse bize inanmadı ancak şu anda herkes bizim şampiyonluğumuzu tahmin etmiş gibi konuşuyor. Ancak şimdi karşınızda şampiyon takımın bir oyuncusu olarak konuşuyorum ve şampiyonluktan daha da iyisi halen gelişebilecek durumda olmamız." dedi.

Şampiyonluktan emin olduğunu söyleyen genç yıldız, "Maçtan önce herkese söyledim. Kazanacağımızı ve maçın belirleyicisi olacağımızı biliyordum." diyerek sözlerini noktaladı.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya5401431368639
2Türkiye5302403378258
3Karadağ530238137838
4Belçika530238438318
5Bulgaristan5104427475-486
6Gürcistan5104381425-446
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