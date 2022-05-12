Usman Garuba: 'Kazanacağımızdan emindim'

EuroBasket 2022'de İspanya'nın zafere ulaşan kadrosunun önemli bir parçası olan 20 yaşındaki genç forvet Usman Garuba, şampiyonluğun ardından konuştu.



NBA ekiplerinden Houston Rockets'da forma giyen Garuba, "Bu şampiyonluk, daha güzel şeyler için bir başlangıç. Kimse bize inanmadı ancak şu anda herkes bizim şampiyonluğumuzu tahmin etmiş gibi konuşuyor. Ancak şimdi karşınızda şampiyon takımın bir oyuncusu olarak konuşuyorum ve şampiyonluktan daha da iyisi halen gelişebilecek durumda olmamız." dedi.



Şampiyonluktan emin olduğunu söyleyen genç yıldız, "Maçtan önce herkese söyledim. Kazanacağımızı ve maçın belirleyicisi olacağımızı biliyordum." diyerek sözlerini noktaladı.



