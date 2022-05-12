Ukrayna farklı kazandı!

Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket) C Grubu'nda Ukrayna ile Büyük Britanya karşı karşıya geldi.



Rakibine büyük bir üstünlük kuran Ukrayna, sahadan 90-61'lik galibiyetle ayrıldı.



Grubun bir sonraki maçında Ukrayna, Estonya ile karşılaşacak. Büyük Britanya ise Hırvatistan ile kozlaarını paylaşacak.



