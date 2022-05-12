Sporx 2022 FIBA EuroBasket
TBF'den FIBA'ya itiraz: 'Maç tekrar edilsin!'

TBF'den FIBA'ya itiraz: "Maç tekrar edilsin!"

Milli Takımımız, Furkan Korkmaz ile Duda Sanadze'nin tartışma yaşadığı pozisyonda maç saati devam ettiği için maç sonucuna itiraz etti.

A Milli Takım, EuroBasket 2022'deki üçünca maçında Gürcistan'a 88-83 yenilirken, maç sonrası sonuca itiraz etti.

Milli Takımımız, Furkan Korkmaz ile Duda Sanadze'nin tartışma yaşadığı pozisyonda maç saati devam ettiği için maç sonucuna itiraz etti.

Furkan Korkmaz ile Sanadze'nin diskalifiye edildiği pozisyonda maç saati 4.48 kala durdurulmadı. Oyuna 4.26 dakika kaladan devam edildi. 

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika320123222575
2Karadağ3201235223125
3Türkiye3201256243135
4İspanya3201277234435
5Gürcistan3102228252-244
6Bulgaristan3003255306-513
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