TBF'den FIBA'ya itiraz: 'Maç tekrar edilsin!'

A Milli Takım, EuroBasket 2022'deki üçünca maçında Gürcistan'a 88-83 yenilirken, maç sonrası sonuca itiraz etti.



Milli Takımımız, Furkan Korkmaz ile Duda Sanadze'nin tartışma yaşadığı pozisyonda maç saati devam ettiği için maç sonucuna itiraz etti.



Furkan Korkmaz ile Sanadze'nin diskalifiye edildiği pozisyonda maç saati 4.48 kala durdurulmadı. Oyuna 4.26 dakika kaladan devam edildi.



