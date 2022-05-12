Sporx 2022 FIBA EuroBasket
Sergio Scariolo'nun ustalık eseri; 8. madalya

Sergio Scariolo'nun ustalık eseri; 8. madalya

EuroBasket 2022'de zafere ulaşan İspanya'da başantrenör Sergio Scariolo 4'ü EuroBasket şampiyonluğu olmak üzere toplamda 8. madalyasını kazandı.

EuroBasket 2022 zaferi ile birlikte toplamda 8. madalyasını ve 4. EuroBasket şampiyonluğunu kazanan İspanya Başantrenörü Sergio Scariolo, takımına hiç şans verilmeyen bu turnuvada büyük takdir topladı.

Bu şampiyonluğun kendisi için bir rüya gibi olduğunu söyleyen Scariolo, "Böyle bir zaferi rüyalarımda bile göremezdim. Her zaman elinizden gelenin en iyisini yapacağınızı umarsınız ve takımınızdan da bunu beklersiniz, bu konuda hiçbir şüphem yoktu. Ancak biz buraya 8. favori olarak geldik ve şampiyon olarak ayrılıyoruz." dedi.

Turnuvanın zorluğuna dikkat çeken Scariolo, "Bu turnuvada NBA yıldızları, NBA all-starları hatta NBA'de MVP olmuş oyucular vardı. Bu seviyede bir turnuvayı şampiyon olarak tamamladığımız için inanılmaz bir haz içindeyim." diyerek sözlerini noktaladı.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya5401431368639
2Türkiye5302403378258
3Karadağ530238137838
4Belçika530238438318
5Bulgaristan5104427475-486
6Gürcistan5104381425-446
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