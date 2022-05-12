Sergio Scariolo'nun ustalık eseri; 8. madalya

EuroBasket 2022 zaferi ile birlikte toplamda 8. madalyasını ve 4. EuroBasket şampiyonluğunu kazanan İspanya Başantrenörü Sergio Scariolo, takımına hiç şans verilmeyen bu turnuvada büyük takdir topladı.



Bu şampiyonluğun kendisi için bir rüya gibi olduğunu söyleyen Scariolo, "Böyle bir zaferi rüyalarımda bile göremezdim. Her zaman elinizden gelenin en iyisini yapacağınızı umarsınız ve takımınızdan da bunu beklersiniz, bu konuda hiçbir şüphem yoktu. Ancak biz buraya 8. favori olarak geldik ve şampiyon olarak ayrılıyoruz." dedi.



Turnuvanın zorluğuna dikkat çeken Scariolo, "Bu turnuvada NBA yıldızları, NBA all-starları hatta NBA'de MVP olmuş oyucular vardı. Bu seviyede bir turnuvayı şampiyon olarak tamamladığımız için inanılmaz bir haz içindeyim." diyerek sözlerini noktaladı.



