Sporx 2022 FIBA EuroBasket
Ömer Onan: 'EuroBasket'ten çekiliriz!'

Ömer Onan: "EuroBasket'ten çekiliriz!"

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanvekili Ömer Onan, Gürcistan maçı sonrası Furkan Korkmaz'a yapılan saldırı nedeniyle FIBA'ya sert tepki gösterdi.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanvekili Ömer Onan, Gürcistan maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Ömer Onan, "Maç kazanılır kaybedilir, bunlar önemli değil. Bizim soyunma odamıza atılan oyuncu ve maçta oynamayan birkaç oyuncu saldırdı. Soyunma odasının orada Gürcistan'ın resmi polisi kavgaya tutuştu. Kimse kendini kandırmasın. Kimseyi aptal zannetmesinler. Ben buradan FIBA'ya sesleniyorum, o koridordaki tüm kameraları dakika dakika bizim önümüze getirecekler. Eğer getirmeyeceklerse, Hidayet Başkan ile de konuştum, biz turnuvadan çekiliriz, terk ederiz! Resmen yumruk yumruğa birbirimize girecektik Gürcistan polisiyle." açıklamasını yaptı.

"Onlar bizim önümüze kameraları getirecekler, biz de bakacağız. Tüm oyuncularımız bizim için çok değerli, biz de turnuva yaptık hiç böyle olmadı. Tüm hata FIBA'nın!" diyen Ömer Onan, "Hidayet Başkan ile konuştuk. Güvenlik gelsin, belli ki korumayacaklar. Bütün kameraları getirecekler, bakalım ne olmuş. Maçta kural hatası da var. Nereden baksanız, tutulacak hiçbir tarafı yok." ifadelerini kullandı.

Ömer Onan, "Oynamayan oyuncular maç sonu koridorda gelip bize saldırıyor. Polis bizi koruduğunu iddia ediyor ancak bizi ittiriyorlar. Ben oyuncu oldum, hiç böyle bir şey görmedim. FIBA tamamen bu işin sorumlusu." dedi.

TBF Başkanvekili "Maçta net olarak kural hatası var. Kaptan itiraz etti, parasını da ödeyeceğiz. Bugün Litvanya maçında da kural hatası olmuş, ancak turnuvada tekrar ettirirler mi bilmiyorum. Maçtan sonra kaptan imzasını attı, süreci göreceğiz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika320123222575
2Karadağ3201235223125
3Türkiye3201256243135
4İspanya3201277234435
5Gürcistan3102228252-244
6Bulgaristan3003255306-513
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