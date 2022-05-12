Luka Doncic, İspanya'nın Avrupa şampiyonluğunu tebrik etti

EuroBasket 2022'yi İspanya'nın kazanmasının ardından Sloven yıldız Luka Doncic, Twitter hesabından bir mesaj paylaştı.



Real Madrid çıkışlı bir oyuncu olan Luka Doncic, yaptığı paylaşımda, "İspanya yine inanılmazı başardı. Tebrikler." ifadelerini kullandı.



Luka Doncicli Slovenya, EuroBasket 2022'ye çeyrek finalde Polonya karşısında aldığı 90-87'lik mağlubiyetle veda etmişti.



