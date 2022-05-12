Sporx 2022 FIBA EuroBasket
Luka Doncic, İspanya'nın Avrupa şampiyonluğunu tebrik etti

Luka Doncic, İspanya'nın Avrupa şampiyonluğunu tebrik etti

NBA'in Dallas Mavericks takımında forma giyen Sloven yıldız Luka Doncic, İspanya'nın kazandığı Avrupa Şampiyonluğu'nun ardından Twitter'dan bir tebrik mesajı paylaştı.

EuroBasket 2022'yi İspanya'nın kazanmasının ardından Sloven yıldız Luka Doncic, Twitter hesabından bir mesaj paylaştı.

Real Madrid çıkışlı bir oyuncu olan Luka Doncic, yaptığı paylaşımda, "İspanya yine inanılmazı başardı. Tebrikler." ifadelerini kullandı.

Luka Doncicli Slovenya, EuroBasket 2022'ye çeyrek finalde Polonya karşısında aldığı 90-87'lik mağlubiyetle veda etmişti.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya5401431368639
2Türkiye5302403378258
3Karadağ530238137838
4Belçika530238438318
5Bulgaristan5104427475-486
6Gürcistan5104381425-446
Son Dakika Haberleri
12 Dev Adam'ın EuroBasket 2022 kadrosu açıklandı

12 Dev Adam'ın EuroBasket 2022 kadrosu açıklandı

Gürcistan'da Shengelia şoku!

Gürcistan'da Shengelia şoku!

İşte EuroBasket'te yer alacak NBA yıldızları

İşte EuroBasket'te yer alacak NBA yıldızları

Letonya'da ağır yenilgi

Letonya'da ağır yenilgi

Türk basketbol tarihinin 10 yıldızı

Türk basketbol tarihinin 10 yıldızı
sporx.com web sitesinde yer alan tüm sayısal veriler, istatistikler ve tahminler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Köşe yazılarında yer alan içerik yazarların kendi görüşleri olup; ilgili konu hakkında sporx.com'un genel görüşünü yansıtmaz. Web sayfalarımızda yer alan bilgiler ve doğrulukları tarafımızca garanti edilmemekte olup, bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı sporx.com sorumlu tutulamaz.